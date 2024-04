Garbiñe Muguruza se retira del tenis para centrarse en su boda y su vida personal

Garbiñe Muguruza no mentía cuando decía que no pensaba estar mucho tiempo jugando al tenis y este sábado 20 de abril, a sus 30 años, ha anunciado su retirada definitiva del deporte que le ha coronado como una de las grandes de España. Tenía claro que esta disciplina es su vida desde que a los tres años cogiese su primera raqueta, pero también que no quería perderse los placeres que ésta le deparaba más allá de las canchas. Y es que la vida de un deportista de élite de su categoría conlleva muchos sacrificios personales, a los que no está dispuesta renunciar. Entre ellos, la boda que prepara con su novio, el que fuese modelo hasta que emprendió un camino lucrativo como empresario, Arthur Borges, medio español y medio finlandés. Se darán el ‘sí quiero’ este verano y quiere centrarse en las mieles más allá del éxito en el tenis, el cual alcanzó muy pronto y de forma arrolladora.

Garbiñe Muguruza y Arthur Borges Gtres

“Me retiro para abrir un nuevo capítulo de mi vida. Una nueva era, una nueva vida. Voy a ser clara, porque la palabra retirada suena muy fuerte cuando solo tengo 30 años. Soy muy joven para una palabra semejante. Pero quiero ser breve. Decirlo y ya está, porque estaba nerviosa”, ha sentenciado la tenista sin rodeos. Nacida en Caracas, de padre vasco y madre venezolana, llevaba ya un tiempo alejada de las pistas, concretamente desde enero de 2023. Pero este sábado, en un acto con la Fundación Laureus para anunciar los premios que el lunes entregará en Madrid, ha dado la impactante noticia de su adiós profesional. Abre ahora un nuevo capítulo en su vida, centrada especialmente en su vertiente más personal.

En su palmarés tiene diez títulos individuales en diecisiete finales, siendo número uno del mundo al conquistar Roland Garros en 2016, tras vencer a las hermanas Williams o por ser la primera española en ganar las WTA Finals. Pero sus miras no están puestas en su fructífero pasado profesional, sino en lo bueno que está por venir. Con planes de boda para este mismo verano, en 2017 se quejaba con Bertín Osborne que su condición de tenista de élite le impedía encontrar a su media naranja: “El tema de los novios ya lo he tirado hace tiempo, no se puede compaginar. No tengo nada jugoso que contarte”. Eso sí, se le adjudicaban conquistas como Miguel Ángel Silvestre, con el que revolucionó las redes con un baile de lo más viral. También con el tenista Stanislas Wawrinka, por unas fotografías publicadas que causaron furor. Ella guardó silencio y prefirió echar las pelotas fuera de la pista.

Garbiñe Muguruza, durante el confinamiento larazon

Además, en la misma entrevista aseguraba que, cuando se sentía sola, debía refugiarse en su familia, pues su vida social se reducía al tenis y le era imposible mirar más allá. De esto se ha cansado a sus 30 años, optando por la retirada con el principal objetivo de centrarse en sí misma, en su futuro marido y en disfrutar de los pequeños placeres de la vida que su profesión le han obligado a perderse. Algo que pudo experimentar tras los malos resultados cosechados en 2022 y que le hicieron darse un tiempo en su relación con la raqueta desde enero de 2023. Así, declaró que “pasar tiempo con la familia y los amigos ha sido realmente saludable y sorprendente, así que voy a alargar este periodo hasta el verano. Por lo tanto, me perderé la temporada de tierra batida y hierba”. El verano pasó y ella no regresó y ahora, un año después, anuncia que su retirada es oficial, aunque no quiere decir definitiva.