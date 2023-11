Rune exige lo mejor de Djokovic, que vence y se asegura el número uno por octavo año

2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021... Y 2023. Todos esos años son los que Novak Djokovic ha terminado como número uno del mundo, todo un récord que ha aumentado en el presente curso. El actual se lo ha asegurado con un triunfo más que trabajado en el estreno en las Nitto ATP Finals ante Holger Rune (7-6 [7/4], 6-7 [1/7] y 6-3), tres horas y cinco minutos). Sólo necesitaba una victoria en para confirmar que terminará el curso en lo más alto, y la logró con mucho sufrimiento. Alcaraz ya no le puede atrapar ni ganando el título invicto. Consigue así uno de los dos objetivos que se había marcado para estos últimos días de campaña. El otro, dijo, es conquistar la Copa Davis en Málaga, pero ¿alguien duda de que va a ir con todo para ganar por séptima vez el Masters y romper el empate con Roger Federer?

No tardó Rune en demostrarle a Djokovic que estaba dispuesto a plantarle batalla. El primer punto del partido fue un resto ganador del danés. Con sus 20 años, ya tiene a sus espaldas las batallas suficientes como para no dejarse impresionar por un escenario como el Torneo de Maestros, por mucho que fuera la primera vez que lo disputa. Rune tiene algo en su juego que molesta al mejor tenistas del mundo y siempre le hace los partidos complicados. En este en concreto no tardó en lograr romperle el saque, con una lectura perfecta del servicio del serbio, tirándose a por la pelota, sobre todo en el segundo, sin ningún miedo.

Lo que pasa es que al otro lado esta Nole y nadie maneja los tiempos como él. Recuperó la rotura y el partido entró en un cuerpo a cuerpo precioso e igualado, con mucha calidad. El joven buscaba salirse de lo normal, hacía resto-red, buscaba los cambios de dirección al paralelo con el revés de forma brillante... Y Novak tenía la solidez habitual y siempre era una amenaza. El primer gran problema para el danés fue cuando servía con 5-4 en contra y se vio 0-30. Cambió de raqueta y salió de ahí. Pero en el tie break con sólo un par de errores se condenó a mirar el partido ya desde abajo.

Reacción

Se marchó al vestuario el nórdico, se tomó un tiempo y repitió el guion del primer set, en lo bueno y en lo malo: con el break rápido para ponerse 2-0 y perdiéndolo pronto, en el mejor juego del partido, más de diez minutos de puro tenis en el que el serbio acabó jugueteando con su rival con golpes de muñeca. Lo que sí logró cambiar Rune esta vez fue el destino final, ya que se llevó el desempate de forma incontestable, ayudado además por un irreconocible Novak en ese tipo de situaciones, en las que suele jugar todavía mejor. Esta vez regaló varios puntos, algo descontrolado, y el encuentro llegó al parcial definitivo.

Esta vez quien dio primero fue el serbio. Fue él el que se colocó 2-0 en un momento de pequeño bajón de ambos, tras dos horas y media de partidazo. Pero no duró mucho, lo que tardó en reaccionar Rune para hacer lo mismo que le había hecho su rival: recuperar la rotura al juego siguiente, además de forma espectacular, con una volea de calidad haciendo una dejada sutil y con una derecha paralela impresionante a la línea que desesperó tanto a Djokovic que terminó rompiendo un par de raquetas con los pies, tronchándolas como si fuera una rama.

Muchas veces gestos como ese son los que terminan de despertar al número uno del mundo. Le cambió la cara, se puso como más serio, regaló el juego siguiente, pero él nunca, nunca se va del todo de los partidos. Entró por momentos el duelo en un plano físico con puntos muy lagos y los dos tenistas buscando aliento. Se movió mejor ahí el serbio y el triunfo fue para él.

Sinner derrota a Tsitsipas

Jannik Sinner derrotó a Tsitsipas en el primer partido de las Nitto ATP Finals 2023. Se impuso por 6-4 y 6-4 al griego, que llegaba entre dudas y no quiso poner excusas. Aseguró que no le duele la espalda ni el codo, que está bien y simplemente su rival fue superior y no pudo domesticar su saque. El italiano ganó 32 de los 36 puntos que jugó con primer servicio y no concedió ni una pelota de break. Esta en el grupo de Djokovic, pero, ¿y si el hombre a batir es él? En pistas indoor es el mejor de la temporada, con 14 victorias y una derrota, en febrero.

Sinner disputa el Torneo de Maestros por segunda vez, aunque la anterior fue extraña. El titular era su compatriota Berrettini, que jugó el primer partido y se lesionó. El pelirrojo disputó los otros dos de la fase de grupos, ganó uno y perdió otro y quedó fuera. Esta vez se ha ganado plaza de pleno derecho en el mejor año de una carrera en la que va dando pasos adelante. La gran mejoría ha sido en lo físico, porque de golpes va sobrado. Se autoimpone mejorar todavía más en este sentido. En los últimos meses conquistó el torneo de Pekín y en París-Bercy se retiró antes de tiempo porque le pusieron un partido a las cinco de la tarde cuando el anterior había acabado a las 2:37 de la madrugada. Este otoño, además, ha ganado dos veces seguidas a Medvedev, contra el que había perdido en sus seis enfrentamientos anteriores. El siguiente paso es intentar romper el 0-3 que tiene contra Djokovic. El miércoles se verán las caras.