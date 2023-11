Carlos Alcaraz, un novato en Turín

El estreno en el Torneo de Maestros le llega a Alcaraz con un año de retraso y seis títulos más en su palmarés. Carlitos debía haber competido en las Nitto ATP Finals el curso pasado, pero los problemas físicos en la zona abdominal le impidieron estar con los mejores cuando además portaba el cartel de número uno del mundo. Esta temporada llega a Turín con el dos y lo hace después de un año extraordinario que no queda emborronado por unas últimas semanas titubeantes. «He tenido varios dolores y problemas físicos en la segunda parte de la temporada, que ha sido muy exigente. Los he ido cuidando al detalle y trabajando en ellos. Físicamente, llego a Turín mejor de lo que pensaba», asegura.

Desde su último partido oficial (en la segunda ronda de París-Berçy con la derrota ante el ruso Safiullin) hasta el debut con Zverev en el Pala AlpiTour van a haber pasado un par de semanas que deben haber servido para limpiar su cabeza y su raqueta de los tropiezos más recientes. Después de las semifinales del US Open cayó con claridad en las «semis» de Pekín ante Sinner; dijo adiós a Shanghái en cuarta ronda ante Dimitrov y se despidió en segunda en París. El paso por casa y los entrenamientos en Italia revelan que Carlitos está para volver a competir con quien sea.

El sorteo encuadró a Alcaraz en el Grupo Rojo y, considerando que el torneo lo disputan los ocho mejores del mundo, fue relativamente amable. Djokovic, como número uno, y Sinner, el rival que le hace los partidos más incómodos y que además ejercerá como local, van por el otro lado.

El campeón en Wimbledon abrirá el torneo ante Zverev, el último clasificado. El balance entre ambos está equilibrado (3/3), pero los duelos directos de esta temporada (octavos de final de Madrid, en tierra; y cuartos de final del US Open, en pista dura), fueron para el español con claridad. Contra Rublev todavía no ha jugado. El pupilo de Fernando Vicente llega a Turín en un estado de forma fantástico, como demostró en París, donde estuvo muy cerca de tumbar a Djokovic, aunque lo dejó escapar. El propio jugador serbio admitió que nunca antes había visto ver jugar así al ruso. Y el menú lo completa el otro ruso, Medvedev. Los precedentes reflejan un 2-2, aunque el último duelo directo fue para Daniil con una actuación impecable en las semifinales del US Open. Un par de meses antes fue Alcaraz el que le venció en Wimbledon con una exhibición. El balance de Alcaraz con los rivales del Grupo Rojo es 2-2 con Djokovic; 3-4 con Sinner y 5-0 con Tsitsipas. En total, 17-12 a su favor con las raquetas que están en Turín.

Lo que tiene poco menos que descartado es el regreso de forma inmediata al número uno. «Esa pelea era el principal objetivo, pero ahora mismo lo tengo prácticamente perdido. Es algo que voy a intentar usar a mi favor, no pensar en ello», comentó.

Djokovic es una vez más el rival a batir. Con 36 años la temporada del serbio ha sido escandalosa. Llega con un balance de 51 victorias y cinco derrotas. Sólo Medvedev, Musetti, Lajovic, Alcaraz y Rune han sido capaces de derrotarle. Y Carlitos ha sido el único que lo ha hecho en un Grand Slam. En Turín defiende título, persigue su séptimo entorchado como Maestro, también el séptimo título del curso, y acabar el año por octava vez como número uno. «No sé en qué generación o grupo estoy, pero estoy aquí de nuevo compitiendo con los jóvenes. Es una motivación extra porque sé que están hambrientos por ganar y hacer historia. Eso me inspira y me motiva más para jugar mi mejor tenis», comenta. En las Nitto ATP Finals, todos juegan contra Nole.