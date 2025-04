Sara Sorribes para indefinidamente su carrera para cuidar su "cabeza" y su "cuerpo"

La tenista castellonense Sara Sorribes ha anunciado un parón indefinido de su carrera profesional para cuidar su "cabeza" y su "cuerpo" tras meses de sufrimiento, según anunció en sus redes sociales. En un mensaje manuscrito que ha fotografiado, Sorribes, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París en dobles junto con Cristina Bucsa, asegura haber perdido la ilusión, apunta que necesita ayuda, que debe también descansar y explica que no sabe si el parón será temporal o definitivo. El mensaje está acompañado de la canción de Leiva y Robe Iniesta "Caída libre", recién estrenada y que el primero de ellos compuso para tratar de ayudar a un amigo con problemas de salud mental.

"Hola a todos. Quería contaros que he decidido tomarme un tiempo. Un tiempo para mí, para mi cabeza y para mi cuerpo. Vengo sufriendo desde hace muchos meses dentro de una pista de tenis", reveló Sorribes, ganadora de dos títulos WTA (Cleveland en 2023 y Guadalajara en 2021) y número 85 en el ranking mundial, no se encuentra en condiciones mentalmente para seguir compitiendo. La castellonense había formado parte del equipo español que había logrado la clasificación para la Final a 8 de la Billie Jean King Cup, que se disputará en Shenzhen (China) del 16 al 21 de septiembre, hace menos de una semana. "La Sara alegre y feliz que se ve fuera de la pista no es ni mucho menos la realidad de todo lo que llevo dentro", apunta.

"He perdido la ilusión por entrenar, por mejorar e incluso por ir a los torneos. Los momentos de sufrimiento son muchísimos más que los de tranquilidad. Lo dice una persona a la que siempre le ha encantado trabajar, mejorar y competir. Por eso, además de necesitar ayuda, siento que necesito parar/descansar. No sé si definitiva o temporalmente", asegura Sorribes en una conmovedora publicación.

Hace menos de un año, la castellonense se quedó sin pareja para disputar el Mutua Madrid Open a falta de una hora para cerrar las inscripciones y se encontró en el gimnasio con el padre de Cristina Bucsa y le preguntó si su hija querría jugar con ella. Quince minutos antes del cierre, la nueva pareja se inscribió y unos días después dio la sorpresa al ganar el torneo, un éxito al que dieron continuidad meses después es los Juegos con un bronce de película.