Sorribes y Bucsa, un bronce con un relato de película

Sara Sorribes y Cristina Bucsa han jugado diez partidos juntas en su vida en apenas tres meses y han ganado una medalla olímpica, el bronce, y uno de los torneos más prestigiosos del circuito, el Mutua Madrid Open. En París arrollaron a las checas Muchova y Noskova por 6-2 y 6-2 en 73 minutos. Sorribes y Bucsa ampliaron el exitoso palmarés de España en los dobles femeninos desde que el tenis regresó a los Juegos en Seúl 88. La castellonense y la de Torrelavega son la cuarta pareja que sube el podio en el doble después de que lo hicieran Conchita Martínez y Arancha (plata y bronce en Barcelona'92 y Atlanta'96), Conchita y Virginia Ruano (plata en Atenas'04) y Anabel Medina, la actual capitana, y Vivi Ruano (plata en Pekín'08).

El relato de la pareja española merecía una medalla como la que han ganado Sara Sorribes y Cristina Bucsa. A finales de abril coincidieron en la Caja Mágica de Madrid y la castellonense estaba sin pareja. Propuso a Bucsa, el día que se cerraba el plazo de inscripción, si quería compartir pista. Se apuntaron a última hora y terminaron ganando el título. En los Juegos vivían su segunda experiencia juntas y han acabado subidas al podio.

Después de ceder nueve juegos al saque entre los cuartos y la semifinal, la pareja española cedió el honor de empezar al servicio a las checas. El plan salió perfecto. Hubo un break en el primer juego, la castellonense mantuvo su servicio y la pareja española despegó. Las checas son mejores jugadoras en individuales según apuntan el palmarés y el ranking. Su problema es que parecía que se acababan de juntar media hora antes de empezar el partido. Muchova es la 30 del mundo, llegó a ser top 10 y en 2023 fue finalista de Roland Garros. Linda Noskova es la 27 de la WTA. Ambas se sintieron desbordadas por un clínic de las españolas. La actividad de Cristina Bucsa en la red, los cambios de altura y los globos provocaron el juego apresurado de las checas. En el séptimo juego llegó un nuevo break y España se apuntó el primer parcial con autoridad.

La tendencia se mantuvo en el segundo set porque España volvió a abrir brecha. Desde un 40-15 fueron capaces de sumar la tercera ruptura y las checas se toparon con un 3-0 sin pestañear. Hubo un amago de reacción cuando apelaron a todo su talento, pero la fórmula para tener éxito en dobles es otra. Que se lo digan a Rafa Nadal y Carlitos Alcaraz. Retomaron una sincronía perfecta, sumaron otro break y las checas volvieron a sentirse desbordadas. El bronce era para Sara y Cristina.

Badosa, finalista en Washington

Paula Badosa volverá a jugar una final de la WTA dos años y medio después. La lucha por el título en el WTA 500 de Washington es su primera final desde enero de 2022. Badosa superó en semifinales a la estadounidense Caroline Dolehide por 6-3 y 6-3 en 81 minutos. Su rival será la checa Marie Bouzkova que derrotó a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 6-4, 3-6 y 6-3. "Estoy realmente feliz. Creo que jugué muy bien. Saqué muy bien. Jugué agresivo. Estoy realmente feliz con mi actuación hoy. Por fin juego otra final. Ha pasado un tiempo. Son muchas emociones especialmente porque con el comienzo del año, un año lesionada y todo eso, había momentos que pensaba: '¿Voy a ser capaz de regresar al nivel que quiero?' Era duro porque mi espalda no me respondía. Por fin lo hace. Mi cuerpo, me siento de nuevo como un atleta. Para mí es muy emocionante estar de nuevo en una final y luchar por títulos", afirmó Badosa.