Sinner gana a Giron, avanza en el Open de Australia y se le despeja el camino porque otro "top 10" de su cuadro ha caído

Jannik Sinner no tuvo problemas para avanzar a los octavos de final del Open de Australia. El veterano Marcos Giron no pudo oponer resistencia al tenis rodillo del número uno del mundo (6-3, 6-4 y 6-2). En el comienzo del tercer set, cuando ya perdía 2-0, el estadounidense logró por fin hacer break al italiano, para ponerse 2-2, pero la reacción del líder de la ATP fue fulminante, ganando el resto de juegos que se disputaron en el encuentro.

No necesitó Sinner hacer su mejor partido y no estuvo especialmente mal Giron, pero ahora mismo el pelirrojo de San Cándido está a otro nivel. Pone un ritmo diabólico en los intercambios, robótico por momentos, y pocos pueden seguirlo. Giron lo intentó, pero le faltaron tiros para hacer más daño a su rival. Jannik estuvo esta vez algo irregular, acabó con más errores no forzados (37) que golpes ganadores (35), pero no sufrió en ningún momento. Es el defensor del título y el gran favorito, ya que no pierde desde octubre (contra Alcaraz en la final de Pekín). Son 17 victorias seguidas las que acumula, 15 de ellas sin haber cedido ni un set.

Taylor Fritz, eliminado

Aparte de sus números y de su tenis, el sorteo también le sonrió, ya que emparejó en el otro lado del cuadro a Alcaraz, Djokovic y Zverev. Pero es que además los favoritos que cayeron por su parte están fallando. Ya lo hizo Medvedev. Al ruso le cerró el camino en segunda ronda Learner Tien. Se ha hablado mucho en el torneo del brasileño Joao Fonseca, el campeón de la Next Gen ATP Finals y verdugo de Rublev en Australia (otro de los "top 10" que se ha quedado en el camino), y se está pasando más de puntillas por Tien, que fue precisamente el jugador al que Fonseca le ganó la final de ese Torneo de Maestros para jóvenes el pasado diciembre. Tiago fue eliminado después por Lorenzo Sonego, pero el estadounidense ya está en octavos, siendo el primer tenista de 19 años en llegar a esa ronda en Australia desde Nadal en 2005. Cuando el balear se plantó en esa segunda semana en Melbourne, con sus pantalones pirata (perdió en cinco sets contra Hewitt), Tien ni había nacido, lo haría en diciembre de ese año.

Por palmarés era Medvedev el aspirante a esa teórica semifinal contra Sinner, pero por ranking y estado de forma, el jugador que apuntaba a llegar es Taylor Fritz... Que no ha pasado la tercera ronda, derrotado por Gael Monfils (3-6, 7-5, 7-6 [7/1] y 6-4), que juega con la despreocupación de un tenista de 38 años que ya no tiene nada que demostrar. “El tenis es fantástico, pero lo importante en mi vida está fuera de él”, dice el carismático galo, feliz en Australia por lo suyo y porque Svitolina, una fantástica tenista, su mujer y madre de su hija Skai, también dio la campanada eliminando a Paolini (2-6, 6-4 y 6-0).

Con Fritz fuera, Sinner tiene que redefinir un poco la ruta “prevista”. En ella, en las quinielas estaban los octavos de final contra Holger Rune, que sí será su próximo rival, pero después de darse una paliza de tres horas y media contra Kecmanovic (6-7 [5/7], 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4). El danés tuvo que ser tratado por unas molestias en la pierna izquierda, pero pudo terminar el encuentro con ciertas garantías. Arriesgó un poco más de la cuenta y le salió bien. Para los cuartos de final también sigue el teórico favorito para enfrentarse a Sinner, el australiano Álex de Miñaur, ocho del mundo, aunque antes le queda hacer frente a uno de los veinteañeros estadounidense que hay por el circuito, Michelsen. Sin Medvedev y Fritz, el gran favorito para llegar a semifinales es el cañonero Ben Shelton.