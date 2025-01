Moutet dio el susto: así se desplomó contra el jugador más joven en llegar a octavos de Australia desde Nadal en 2005

El estadounidense Learner Tien está siendo una de las sensaciones de este Open de Australia. Llamó la atención el triunfo del brasileño Joao Fonseca ante Rublev. Fonseca fue campeón el pasado diciembre de las Next Gen ATP Finals, la Copa de Maestros para menores de 20 años. La final la jugó contra Tien, que, con menos ruido en Melbourne, está consiguiendo llegar más lejos. La gran campanada la dio derrotando a Daniil Medvedev en el supertiebreak del quinto set: 6-3, 7-6 (7/4), 6-7 (8/10), 1-6 y 7-6 (10/7). La primera ronda, contra Carabelli, también la superó en el último parcial (4-6, 7-6 [7/3], 6-3, 5-7 y 6-4).

Más cómodo superó el jugador californiano a su tercer rival, el francés Corentin Moutet, que dio un susto tremendo durante el partido:

El tenista galo se desplomó en el final del segundo set después de hacer un saque, al caer, sujetándose el muslo izquierdo y gritando de dolor. Fue tratado en el banquillo y pudo acabar el encuentro, pero cedió por 7-6 (12/10), 6-3 y 6-3. Después, confesó que los problemas le venían desde antes del encuentro. “Estaba en la ducha y me desperté en el suelo. Estaba a oscuras, no podía ver nada. No sé qué pasó. Sólo sé que estuve 15 minutos a oscuras”, confesó.

Tien levantó los brazos. El último tenista de 19 años en llegar a los octavos de final del Open de Australia fue Rafa Nadal en 2005. El balear perdió en cinco sets contra Lleyton Hewitt, en el torneo en el que se hizo famoso por jugar con los pantalones pirata. Seis meses después, conquistó su primer Roland Garros. Learner Tien no había nacido cuando eso sucedió, en enero de ese 2005. Él cumple años el 2 de diciembre.