Sinner justifica su decisión de aceptar los tres meses de sanción por dopaje: “Es injusta, pero es un mal menor”

Se cumplen dos meses de los tres con los que fue sancionado Jannik Sinner, número uno del mundo del tenis, por su positivo por clostebol en marzo de 2024. El tenista siempre defendió que era inocente, que la sustancia entró en su cuerpo por un espray que se echó su fisioterapeuta en las manos. Primero fue declarado inocente y la única pena que cumplió fue la pérdida de puntos del torneo en el que sucedió, Indian Wells. La Asociación Mundial Antidopaje (AMA) recurrió ante el TAS, pero semanas antes del juicio, el jugador italiano decidió pactar una sanción de tres meses sin jugar, en un periodo más o menos confortable, de febrero a mayo, ya que no se disputa ninguno de los cuatro Grand Slams. Sinner, recordemos, ganó el primero de 2025, el Open de Australia. Es el único torneo que ha disputado este curso.

"Un mal menor"

Sinner sigue defendiendo su inocencia y que nunca ha tomado nada ilegal para mejorar su rendimiento. Entonces, ¿por qué aceptó la sanción? El pelirrojo de San Cándido lo explica en una entrevista en Sky Sports Italia, en la que habla por primera vez desde que está fuera del circuito. "La suspensión de tres meses era una decisión que había que tomar en poco tiempo, aunque yo no estuviera tan de acuerdo con ella", afirmó primero. "Al final hay que elegir el mal menor y creo que eso es lo que hice. Aunque a veces siento que es un poco injusto por lo que estoy pasando, pero también es verdad que podría haber sido mucho peor", añadió. La AMA iba a pedir ante el TAS que el castigo fuera entre uno y dos años fuera de las pistas.

Familia, karts, bici...

"Todo esto podría haber sido aún más injusto. Yo era muy frágil porque pasaban cosas que no esperaba, reacciones inesperadas dentro de mí", asegura Jannik. Los rivales de Sinner no han aprovechado estos dos meses para acercarse al trono de la ATP. Ni Alexander Zverev, que tenía opciones de ser número uno, ni Carlos Alcaraz, que podía acercarse, han sido regulares, y siguen lejos. Mientras, el italiano ha aprovechado para darse un respiro: “Estoy muy bien. He descansado, así que estoy feliz. He hecho muchas cosas diferentes: pasé tiempo con mi familia, especialmente con mi padre. Hice cosas diferentes con mis mejores amigos que están en Montecarlo. Fui a los karts, salí en bicicleta... Estoy muy contento", desveló en la misma entrevista.

La fecha de vuelta a las pistas de Sinner es el 7 de mayo, en el Masters 1.000 de Roma, donde buscará ponerse en forma para Roland Garros, su gran objetivo.