Tensión Mbappé-Luis Enrique en el PSG

El Paris Saint-Germain ya está en los octavos de final de la Champions tras empatar a uno en el Signal Iduna Park. Mbappé se fue frustrado del partido. Tal y como informa RMC Sport, el capitán de la selección francesa estaba enfadado y echando la ‘reprimenda’ a la plantilla. En uno de esos momentos, se cruzó con Luis Enrique, con el que cruzó dos palabras y le miró con gesto contrariado.

Luis Enrique restó importancia al asunto. “Solo ha pasado al final del partido, los últimos cinco minutos, cuando hemos visto que el Milan iba por delante en el marcador. A nosotros el empate nos servía. Hemos intentado circular más para intentar llegar en alguna ocasión muy clara y, sobre todo, no encajar”, dijo.

Los medios locales apuntan a que ambos no pasan por su mejor momento. Mbappé no termina de ser el jugador de la anterior temporada y, en ciertas jugadas, se le ve frustrado. También hay que tener en cuenta que el sistema de Luis Enrique no le deja moverse con mucha libertad en los metros finales.

El exseleccionador siempre fue claro con el galo y le defendió en ciertos momentos de tensión. Mbappé, por su parte, siempre defendió la importancia de Luis Enrique en el grupo.