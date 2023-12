El PSG de Mbappé, la gran amenaza en el sorteo de octavos de la Champions

Del grupo de la muerte, en el que finalmente se han clasificado el Borussia Dortmund como primero y el París Saint Germain como segundo, saldrá el gran peligro para los primeros de grupo en el sorteo de octavos de final del lunes. El PSG no pudo ganar en Alemania (1-1) y será la gran amenaza para los cuatro equipos españoles y resto de cabezas de serie este lunes. Es el único transatlántico que no ha podido dominar su grupo, así que está en un lugar que no le correspondía en teoría y es desde ya el rival que todos van a querer evitar.

Tuvo ocasiones de todos los colores el equipo de Luis Enrique que chutó 18 veces a portería y sólo acertó en el remate de Zaire-Emery, uno de los mejores futbolistas del partido, después de una jugada por la izquierda de Mbappé, con un cambio de ritmo brutal. Sule le sacó un gol cantado a Kylian, que sí marcó en la segunda parte en lo que parecía la sentencia, pero estaba adelantado por unos centímetros y el VAR anuló el tanto. Kang In Lee fue el motor de los franceses hasta que se agotó en la segunda mitad. En los últimos minutos, Luis Enrique celebró el triunfo del Milan en Newcastle (1-2), así que sólo perdiendo el PSG estaba fuera. Pidió algo de calma el técnico español, al que le valía ser segundo ya que no encontraban los suyos el gol a pesar del esfuerzo ofensivo.

No era cuestión de que el Dortmund, que se había desinflado en la última media hora, acabase ganando un partido que además no le hacía falta, porque con el empate le bastaba para ser cabeza de serie. Los amarillos sufrieron mucho al principio, aunque en una presión alta en la que se liaron Marquinhos y Achraf encontraron el premio con el gol de Adeyemi. En el otro partido del grupo el que no hizo su trabajo fue el Newcastle, que con el 1-1 de Dortmund le hubiera servido ganar para dejar fuera al PSG. Arrancó ganando con un fuerte disparo de Joelinton, pero en la segunda parte le dio la vuelta al marcador el Milan con los goles de Pulisic y de Chukwueze. Un resultado que les sirve para meterse en la Liga Europa y dejar fuera de todo a los ingleses, que fueron de menos a más en el partido y en esta fase, que cierran con un único triunfo

El lunes se sortean los octavos de final con cuatro españoles cabezas de serie y un segundo bombo en el que hay sorpresas de todo tipo. Desde el Copenhague, que no esperaba estar, pero se ha aprovechado de la descomposición del Manchester United, y el PSG, el coco sin ninguna duda. Así quedan los dos bombos.

Primeros de grupo

Bayern

Arsenal

Real Madrid

Real Sociedad

Atlético

Borussia Dortmund

Barcelona

Segundos de grupo

Copenhague

PSV

Nápoles

Inter

Lazio

PSG

Oporto

No se pueden enfrentar equipos del mismo país y los que hayan compartido grupo en la primera fase.