Un tertuliano de "El Chiringuito" desvela un bombazo sobre Messi y el PSG ya tiene sustituto

El futuro de Leo Messi está en el aire. Pues bien, Jorge Messi mantiene que no existe nada firmado, y que hasta que no acabe la temporada no se tomará una decisión. "El Chiringuito" informó que el argentino jugará en Arabia la próxima temporada, más concretamente en el Al Hilal. También matizando que Busquets llegará allí por dos temporadas. La competición quería juntar a Messi y a Cristiano cuanto antes.

Pero la opción del Barça tampoco se descarta. El periodista Eduardo Inda informó hace unas semanas de que el Barça ofrece 2+1 a Messi y 10 millones netos e incluso Laporta ya le había dicho, según El Chiringuito, la opción de firmar por tres campañas. Jota Jordi ratifica esta noticia diciendo que desde el club están tranquilos y que hubo una nueva reunión entre Jorge Messi y Laporta. “Ese matrimonio con el club nunca se debió romper. Sería bueno que retomaran esa relación. La rueda de prensa posterior al burofax me tocó a mí. No fue un marrón, afronté esa situación. Lo que se vivió después fue más duro. Todos pensábamos que iba a renovar...", dijo en la Cadena Ser, el ex director deportivo Ramón Planes cuando fue preguntado por la posible vuelta.

Le Parisien explica que Luis Campos quiere fichar a Bernardo Silva. El centrocampista portugués es una de las estrellas del Manchester City y ya sonó el año pasado como objetivo del Barça. Desde París pujarían muy fuerte para incorporarle. Leo Messi es el embajador turístico de Arabia Saudí. Ok Diario afirma que la inversión del país árabe llega a los 7,5 millones al año. Todo esto viene firmado en un contrato que se dejó zanjado en 2022. "El Reino de Arabia Saudí se hará cargo de que la familia y amigos del jugador entren en el país con visado y tendrán pagados todos ellos sus gastos durante las visitas hasta un número máximo de 20 personas.