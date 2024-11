Topuria responde con toda su dureza las críticas de Cristiano Ronaldo

Los comentarios recientes de Cristiano Ronaldo sobre Ilia Topuria han desatado una polémica por inesperados y porque han enfadado al peleador georgiano-español. Se han revelado unas palabras de Cristiano Ronaldo en una conversación, antes del enfrentamiento entre Topuria y Holloway.

En sus comentarios, Ronaldo decía que le gustaba más este último y mostraba dudas sobre el nivel de Topuria, sugiriendo que aún no había enfrentado a los mejores y que solo comenzaría a respetarlo si lograba vencer a Holloway. “Topuria habla demasiado. Cuando ganó a Volk, él no estaba preparado por esa patada", y decía: "Me gusta Max, es un tipo duro". Pero es verdad que añadía: “ "No ha peleado contra los mejores, pero si supera a Max, voy a respetarle. Nunca le han noqueado, y por eso será difícil"

Para Ilia Topuria la pelea contra Holloway supuso un punto de inflexión y consciente de la importancia del combate, se impuso sobre Holloway con una actuación sobresaliente, logrando noquear al hawaiano rápidamente. Es probable que ahora Cristiano Ronaldo el respete más.

Sin embargo, la reacción de Topuria no tardó en llegar y se expresó en redes sociales, donde el luchador manifestó su descontento ante las palabras de Ronaldo. Con un tono directo y sin rodeos, Topuria cuestionó la habilidad del todavía futbolista para distinguir entre confianza y arrogancia, dejando entrever que las declaraciones del futbolista eran arrogantes y, en su opinión, innecesarias. "No me esperaba que alguien como tu fuera incapaz de distinguir entre la confianza y la arrogancia", aseguraba Topuria en su perfil de X, antes conocida como Twitter.

Y añadía: "Al final del día, proyectamos nuestra propia realidad sobre los demás. Te deseo lo mejor en lo que resta de tu trayectoria, y que Dios bendiga a tu familia", Topuria, que ha construido su carrera a base de trabajo arduo y, parecía entender los comentarios como una falta de reconocimiento a su trayectoria y habilidades, una postura que en redes sociales resonó con numerosos seguidores que también se manifestaron en su apoyo. Lo que sucede es que Cristiano Ronaldo está hablando con alguien y no parece un declaración formal