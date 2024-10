Ilia Topuria: el rey del peso pluma

"Las medallas se ganan en el entrenamiento, en la competición uno va a recogerlas". Y así fue. Ilia Topuria recogió de nuevo el cinturón de campeón tras derrotar a un Max Holloway que jamás en la historia había sido noqueado.

Tras varios meses de espera, donde ambos luchadores se habían dedicado más que palabras, Max e Ilia se veían las caras por primera vez en el octógono. Como es habitual, los peleadores chocaron guantes en señal de respeto antes del combate, para después regresar a sus respectivas esquinas. Y comenzó el espectáculo. Ilia prometió citar a Max en el centro del octógono, y así lo hizo nada más empezar. Sin embargo, este rechazó la invitación y empezaron las hostilidades.

En el primer asalto se pudo ver un Ilia Topuria midiendo las distancias y pateando a las piernas al estadounidense. En un descuido, el hispano-georgiano logró derribar a Holloway, que pudo levantarse a los pocos segundos del suelo. Sin embargo, el estadounidense salió al combate sin tener ningún respeto a Topuria. Su descaro y su experiencia hicieron que Holloway se sintiera cómodo dentro de la jaula, conectando varios golpes significativos sobre el rostro de Ilia. Cerró el primer asalto el campeón dominando al estadounidense tras un resbalón a falta de 10 segundos. Un “round” muy cerrado que según los jueces, se llevó el campeón.

Tras el minuto de descanso, dio comienzo el segundo asalto. Ilia salió a presionar a Max, buscando la finalización en cualquier momento a través de sus “crochets” y sus “low kicks” (patadas a la zona baja de las piernas). De hecho, logró conectar de forma más contundente que en el primero. No obstante, Max se mantenía firme y sólido, conectando varios "jabs" sobre Ilia y tratando de salir de las distancia cortas que proponía el campeón a través del pateo. Y así concluyó un segundo “round” de nuevo muy cerrado, con ambos peleadores bien plantados, aunque según las tarjetas de los jueces, Ilia sumaría otro round a los puntos.

Lo que no sabíamos era lo que se avecinaba en el tercero. Topuria daba la sensación de ser muy peligroso cuando acortaba distancias y conectaba. Max estaba sintiendo los golpes del campeón, pero hasta el momento estaba aguantando. Hasta que no pudo más. Comenzó el asalto con Ilia persiguiendo a Holloway. Este trataba de zafarse rotando hacia los lados con el objetivo de no quedar arrinconado. Dio igual. Topuria prometió ser el primer peleador en noquear a Max Holloway, y lo cumplió. El campeón apretó el acelerador, fue a buscar al estadounidense, y cuando solo iban 90 segundos del tercer asalto, conectó un crochet de derechas que hizo tambalear a Max. Ese fue el principio del fin. Ilia no se precipitó, acortó las distancias, y con un Holloway muy tocado, conectó otro crochet (esta vez de izquierdas) que tumbó al estadounidense.

Y terminó el combate. Ilia retuvo el título del peso pluma y se consagró como uno de los mejores luchadores de la división, después de derrotar en menos de ocho meses a los dos mejores peleadores de la historia de las 145 libras.