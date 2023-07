El tremendo error de una atleta olímpica: pierde la carrera en el último segundo por seguir a una moto

La atleta olímpica Senbere Teferi no olvidará la edición de este año de la Peachtree Road Race, una emblemática prueba de 10 kilómetros que se celebra en Atlanta. La etíope, plata mundial de 5.000 m. en los Mundiales de Pekín 2015, defedía el título logrado en 2022. Y no la olvidará no por alcanzar la gloria sino por todo lo contrario. Un increíble error en el tramo final la privó del triunfo y también de embolsarse un suculento premio económico.

Senbere Teferi parecía estar a solo unos segundos de defender su título de Peachtree Road Race hasta que tomó un giro equivocado justo antes de la línea de meta.

Las primeras tres competidoras de la división élite femenina de la Peachtree Road Race, una carrera de 10 kilómetros que se realiza anualmente en Atlanta el 4 de julio, se acercaban a la línea de meta cuando Teferi, la campeona de 2022, tomó la delantera. Pero a solo unos metros para el final, Teferi, que estaba siguiendo a una moto de seguridad, giró a la derecha y se salió de su ruta. El vehículo se apartó por un costado dada la proximidad con la meta y Senbere Teferi lo siguió sin darse cuenta que tenía un cartel de gran tamaño a unos metros que señalizaba la conclusión de la carrera.

El error le costó la victoria ya que Fotyen Tesfay siguió recta y cruzó la línea de meta primero. El tiempo de Tesfay fue de 30 minutos, 43 segundos según los resultados en línea. Teferi terminó tercera, cuatro segundos detrás de Tesfay.

El giro equivocado también le costó a Teferi un importante premio en metálico. El ganador de la carrera gana 10.000 dólares, mientras que el segundo lugar recibe 5,000 y el tercer puesto 3.000.

Lapsus mental

La Fotyen Tesfay fue una de las primeras en referirse al inesperado final que le cedió el triunfo: “Estaba realmente molesta por el error de Senbere porque estaba al frente y lideraba la carrera, pero tomó ese último giro...”.

“Vi la línea de meta. Al principio pensé que ayer no nos mostraron muy bien dónde estaba la meta. Pero después de que vi que el auto giraba, vi la señal de meta frente a mí, así que seguí adelante”, continuó en charla con la CNN. Además, el director de la carrera, Rich Kenah, lamentó la situación y manifestó que Teferi pareció tener un “lapsus mental momentáneo”.

Los organizadores de la Peachtree Road Race también mostraron su disgusto por lo sucedido a través de un comunicado: “Mientras nuestra campeona defensora, Senbere Teferi, se acercaba a la línea de meta, parece que se confundió y siguió a una motocicleta de la policía cuando se salió de la pista. Estaba a la vista de la pancarta de meta, pero entendemos que en plena competencia se pueden malinterpretar las instrucciones. Como organización, nos decepcionamos cada vez que no alcanzamos la perfección y, en este caso, parece que lo hicimos”.