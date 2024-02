El truco de Simeone para no llamar «el Bilbao» al Athletic Club

Diego Simeone acostumbra a referirse al Athletic Club como «el Bilbao». Una costumbre arraigada en aficionados antiguos que se acostumbraron a llamar así al club bilbaíno cuando en época de Franco se prohibieron los nombres extranjeros y los equipos solían distinguirse con el nombre de su ciudad. Así pasaba con el Sporting o el Racing, que eran simplemente el Gijón o el Santander. La costumbre del Cholo no viene de ahí y ha molestado a muchos aficionados del Athletic, aunque su presidente, John Uriarte, tratara de quitar importancia al asunto.

«Tengo mucho respeto por el rival y no me detengo ante cosas banales», dijo Simeone cuando le preguntaron directamente por esta polémica en la conferencia de prensa previa al partido de Copa entre el Atlético y el Athletic. Se refería al equipo vasco como «el rival» y así lo hizo durante toda la conferencia de prensa. No utilizó la palabra «Athletic» ni la palabra «Bilbao». Daba igual que le preguntaran por los Willliams, por Morata y Memphis o por la eliminatoria en sí. El Athletic era siempre «el rival».

«Me gusta cómo juega el rival», decía. Más claro se vio cuando dijo que Memphis y Morata ya habían jugado juntos «en campo del rival». Ni el Bilbao ni el Athletic, el rival.