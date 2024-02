El enfado de Simeone por los horarios de la Copa del Rey: «Es una falta de respeto»

El Atlético de Madrid se queja de los horarios de la Copa. Su rival en las semifinales, el Athletic, tendrá dos días más de descanso antes de disputar el partido de ida en el Metropolitano la próxima semana. Juega el viernes mientras el Atlético tiene que esperar al domingo para disputar el derbi contra el Real Madrid. Una desventaja que el Atlético ha intentado corregir solicitando que se atrase un día, del miércoles al jueves.

La solicitud no parece que vaya a tener éxito, lo que ha provocado el enfado de Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid. «Me pongo en el lugar del aficionado del Atlético y me parece injusto y una falta de respeto. En la Federación ya sabían antes cual iba a ser el problema. Si la Federación decide que uno tenga dos días más para preparar el partido que otro me parece una falta de respeto a nuestra afición», afirmaba después de la victoria contra el Rayo en partido de Liga aplazado por la Supercopa.

«Que uno tenga un día más que otro para preparar el partido vale, pero que uno tenga cinco días para preparar las semifinales de Copa y otro tenga tres me parece injusto. Eso no», añadió el Cholo. «Es una falta de respeto a nuestra afición. Nuestra afición se merece que sus jugadores tengan al menos cuatro días para preparar un partido tan importante como una semifinal de la Copa del Rey. Eso no quiere decir que ganemos o perdamos el partido por tener más o menos días para prepararlo. Es una cuestión de respeto porque un equipo tiene cinco días para prepararlo y otro tres», afirmó.

«Cuando acumulas tantos partidos seguidos y en un espacio tan corto de tiempo, el nivel del equipo disminuye. Físicamente estamos con muchas rotaciones, hay mucho cúmulo de partidos y nos habría gustado de hacerlo de otra manera, pero lo que importa es sumar de a tres para acercarnos a los puestos de arriba y seguir vivos en todas las competiciones», decía Mario Hermoso para apoyar las palabras de su entrenador. Y añadía que el principal desgaste es el mental. «Viajamos, estamos muchos días fuera de casa y es importante estar con nuestras familias», añadía.