Unai Simón, por el camino de Iribar

Desde Iribar en 1970 un portero del Athletic Club no era el menos goleado de Primera División. Han tenido que pasar 54 años y muchos guardametas para que Unai Simón haya repetido el éxito del «Chopo» al encajar 33 goles en 36 partidos. Como el ídolo de varias generaciones de guardametas y de seguidores del Athletic, Unai compatibiliza la portería de su equipo con la de la selección. Y como Iribar, aspira a ganar la Eurocopa 60 años después.

Los porteros ya no visten de negro y los futbolistas ya no permanecen toda una vida defendiendo el mismo escudo, pero el Athletic sigue poniendo portero a la selección. En la concentración de Donauschingen también está Alex Remiro, ahora portero de la Real y solo su desaparición de las alineaciones del Real Madrid ha evitado que también esté Kepa, el hombre que llegó antes que ellos a la portería del Athletic y de la selección. La ausencia de Kepa, que estaba destinado a ser suplente, deja un vacío más personal que futbolístico en la convocatoria. No solo en Simón y en Remiro, el equipo técnico del seleccionador lleva mucho tiempo trabajando con él, desde las selecciones inferiores.

«Esos recuerdos siguen vivos, porque era difícil ganar una Eurocopa, aunque jugábamos en casa. Teníamos buenos jugadores, como Luis Suárez, que fue Balón de Oro, o Marcelino, que era un rematador de cabeza extraordinario», reconocía Iribar, que acompañó a Luis de la Fuente en el momento en que anunció la prelista de 29 para la Eurocopa. El «Chopo» lo conecta todo, antes de referencia para Unai Simón fue entrenador de De la Fuente en el Athletic Club.

Unai ha cumplido 27 años durante la concentración. Sus compañeros lo celebraron con una tarta, pero él espera la celebración para más adelante. «Las Eurocopas, igual que los Mundiales, son torneos de alto nivel, el grupo que tenemos es muy competitivo, tenemos a Croacia y a Italia, que nos las cruzamos en la Final Four [de la Liga de Naciones], incluso a Albania, que hace un fútbol diferente, pero es complicada y no va a ser fácil pasar de grupo ni los rivales que nos encontremos en octavos, en cuartos, pero la Eurocopa es así y si queremos ganarla, que es el objetivo, tenemos que superar a cualquier rival», dice el portero de la selección.

El portero ya ganó en 2019 la Eurocopa sub’21 con De la Fuente en el banquillo, aunque entonces no participó mucho. Solo jugó el primer partido ante Italia. «No me puso la cruz, son decisiones que tienen que tomar los entrenadores. Fue mirar lo mejor para el equipo y decidió poner a Antonio [Sivera[ y gracias a ello ganamos el Europeo. Si hubiese jugado yo ante Bélgica a lo mejor habríamos perdido y no nos hubiésemos clasificado», reconocía en un entrevista con Europa Press hace unos meses.

Esas palabras del portero de la selección definen lo que ha inculcado Luis de la Fuente a sus jugadores. El seleccionador siempre insiste en la importancia del equipo y Unai lo confirma. «Necesitaremos un buen equipo, una buena actuación de los 26 más allá de la unión que tenemos. Tenemos que conocer a los rivales, hacer un buen juego con nuestras ideas, pero más allá de todo ser un equipo», dice.

Aunque eso no significa que no haya espacio para que brillen las individualidades. «Tenemos grandísimos jugadores, gente que puede ser determinante en el campo, es muy habilidoso con el balón, sabe entrar en el área y generar ocasiones, pero no podemos catalogar a Lamine como la estrella de la selección, creo que formamos un buen equipo y cada uno puede aportar dentro de su parcela», afirma cuando le preguntan por Lamine Yamal. «Los jóvenes tienen mucha personalidad. Es lo que necesitamos», añade.

España tiene futbolistas de talento y un portero que ofrece garantías. Como cuando Iribar ganó la Eurocopa contra la URSS hace 60 años.