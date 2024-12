Las vacaciones de Vinicius Jr en el Madison Square Garden.

Durante la pausa navideña en el fútbol europeo, Vinícius Junior, una de las grandes estrellas del Real Madrid y gran aficionado a la NBA, aprovechó la ocasión para disfrutar de un espectáculo único en el Madison Square Garden de Nueva York. El astro brasileño, conocido por su pasión por el baloncesto, se hizo un “lujito” al adquirir boletos de primera fila para presenciar uno de los partidos más esperados de la temporada: el duelo entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks, correspondiente a la tradicional jornada navideña de la NBA.

El juego cumplió con las expectativas de los fanáticos, ya que reunió a algunas de las grandes figuras de la liga. En una de las grandes atracciones de la noche, el talentoso debutante francés Victor Wembanyama, joven estrella de los Spurs, se enfrentó a los Knicks en una intensa batalla. Por el lado de Nueva York, el juego estuvo marcado por la destacada actuación de Mikal Bridges, quien anotó 41 puntos, su máxima cifra de la temporada, y lideró la ofensiva de su equipo.

En el otro extremo de la cancha, Wembanyama ofreció un espectáculo impresionante, anotando 42 puntos y tomando 18 rebotes. A pesar de sus números asombrosos, el pívot francés no pudo evitar la derrota, quedándose a solo tres puntos de empatar la marca de más puntos por un jugador debutante en la jornada navideña.

Las tribunas del Madison Square Garden, como es habitual en estos partidos de alto perfil, estuvieron repletas de figuras de Hollywood, ex jugadores de la NBA y celebridades del deporte. Entre los asistentes destacados se encontraban el cineasta Spike Lee, los actores Ben Stiller y Chris Rock, la ex estrella del tenis John McEnroe, la icónica Whoopi Goldberg, y una gran cantidad de ex jugadores de los Knicks como Bernard King, Jon Starks, Larry Johnson, Allan Houston, Latrell Sprewell y Carmelo Anthony.

Vinícius Junior no solo disfrutó del espectáculo, sino que fue recibido como una verdadera celebridad mundial por el alero de los Knicks, Josh Hart. El jugador de Nueva York no dudó en intercambiar camisetas con el brasileño, un gesto que reflejó la admiración mutua entre ambos atletas. Además, la cuenta oficial del Madison Square Garden incluyó a Vinícius en su saludo especial durante una de las pausas del partido, donde las cámaras captaron a todas las celebridades presentes en la arena.

Esta no es la primera vez que Vinícius Junior disfruta de un partido de la NBA, ni de los Knicks en particular. El delantero brasileño ya había estado presente en otros partidos importantes de la liga, como el enfrentamiento entre Orlando Magic y Boston Celtics en el TD Garden de Boston, y también en la temporada pasada, cuando presenció varios duelos de alto calibre, incluidos los partidos entre los Brooklyn Nets y Milwaukee Bucks, así como entre Los Angeles Clippers y Oklahoma City Thunder.

Además de asistir a estos encuentros, Vinícius ha compartido con sus seguidores su colección de camisetas de jugadores legendarios de la NBA, lo que demuestra su gran admiración por la liga estadounidense.