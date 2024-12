Muere a los 79 años Bill Bergey, leyenda de los Philadelphia Eagles de la NFL

Los Philadelphia Eagles han anunciado la muerte de su leyenda Bill Bergey, uno de los mejores "linebacker" -pieza clave en el entramado defensivo del fútbol americano- de su historia. Bergey ha fallecido con 79 años. "Nos entristece el fallecimiento de Bill Bergey. Bill, fue uno de los mejores de todos los tiempos de nuestro equipo, un legendario linebacker que se ganó el respeto de jugadores y entrenadores de toda la liga por su ética de trabajo y su juego duro", dijo Jeffrey Lurie, presidente de los Eagles.

Bergey fue un "linebacker" que llegó a la NFL seleccionado en la segunda ronda del draft de 1969 por los Cincinnati Bengals, equipo en el que jugó hasta 1973. En 1974 firmó con Philadelphia, franquicia en la que se convirtió en un ídolo gracias a su agresividad defensiva que ayudó a intensificar la pasión de los seguidores del equipo de la ciudad cuna de la independencia estadounidense.

Con los Eagles jugó siete temporadas en las que logró disputar en cinco ocasiones el Pro Bowl -el Partido de las Estrellas de la NFL- y tres designaciones All-Pro, logros que le valieron ser incluido en el Salón de la Fama de Philadelphia en 1988.

"Bill ejemplificó lo que significaba ser un 'Eagle' en todos los sentidos. Representó con orgullo al equipo en la comunidad aún después de que terminara su etapa como jugador. Todos lo extrañaremos y extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia Bergey", concluyó Jeffrey Lurie.

El exjugador murió debido a un cáncer de mandíbula que le fue diagnosticado en el 2021. En una de sus últimas entrevistas, el nacido en South Dayton, New York, afirmó que en vez de lamentarse por su enfermedad haría todo para sobreponerse. "No me planteé la vieja pregunta de '¿Por qué a mí?'. Simplemente pensé que tenía que luchar contra ello como lo haría con cualquier otra cosa en la vida que se necesitara combatir", aseveró en septiembre del 2023.

Su última temporada en la NFL fue en 1980, pero no se alejó del juego. Su voz se convirtió en la insignia en las trasmisiones de radio del equipo durante las siguientes dos décadas. Otro ejemplo de la marca que Bergey dejó en la franquicia sucedió en 2012, cuando su camiseta número 66 la portó el actor Robert DeNiro como homenaje a su trayectoria en la película "El lado Bueno de las Cosas". Descanse en paz Bill Bergey.