Unas veces se gana, otras se aprende

Los equipos españoles de Infantiles, Juveniles y Jóvenes Jinetes habían llegado a Alemania entre los grandes favoritos, dadas las cuatro medallas obtenidas el año pasado y la trayectoria de nuestro país a lo largo de los años en este tipo de campeonatos, pero España ofreció un discreto papel en el Campeonato de Europa de Salto para menores.

Para los jinetes jóvenes con talento y familia que deciden apostar por ellos, la temporada gira en torno a muchas horas de equitación al salir de clase y mucho esfuerzo e ilusión, que tienen como último gran fin que la RFHE les convoque para ir a Copas de Naciones representando a España. Una vez conseguido este hito, el Campeonato de Europa es la meta más alta. Meritorio por parte de todos los jinetes españoles el haber llegado hasta la cita continental portando la bandera española. Muy buena equitación y mucha unión de equipo ha respirado en Riesenbeck, Alemania, desde el 8 de julio hasta este domingo.

Hasta la fecha, los menores de la disciplina de Salto siempre habían sobresalido fuera de nuestras fronteras. En CSIOS, Grandes Premios han tenido como himno el español. En cuanto a campeonatos continentales, muchas medallas, tanto por equipos como individuales, han sido siempre la tónica española. Desde un añorado Paco Parra, pasando por Sergio Álvarez Moya, Maya de la Joya u Olivia Álvarez, entre otros, a título individual, y por equipos otros tantos conjuntos que abarcan desde Children hasta Young Riders, donde se llegó a ganar un oro por equipos que se dedicó al padre de una de las amazonas integrantes, Diana Piera, que había fallecido días antes.

España 2024 y España 2025 ha dado una imagen totalmente diferente en la cita continental de menores. Si en el año 2024 se obtuvieron dos medallas por equipos y dos de categoría individual, este año ninguna categoría pasó el corte para disputar las finales de equipos, y únicamente tres jinetes llegaron a la final individual, uno por categoría.

Lucas Morote, por segundo año consecutivo, llegó hasta el final en la categoría Children, ocupando un octavo puesto en la clasificación final. Borja García Sánchez fue el único representante español en la final Júnior, llevando muy poco tiempo con su caballo, "Nen Toffe de Muze", lo que lo hace aún más meritorio para el alumno de Miguel Yenes.

María García Pertusa y "Gitalyn" fueron el único binomio español en la final de Jóvenes Jinetes, estando dirigidas en esta ocasión por Miguel Yenes, ya que su entrenador habitual, Juan Carrillo, no pudo desplazarse hasta Alemania. Dos finalistas en el campeonato para un entrenador que siempre potencia cada alumno que toca. En conversación con LA RAZÓN, María García Pertusa se quejó de que "el Campeonato de Europa no empezó como me hubiera gustado, no me esperaba estar como quinta del equipo, especialmente siendo la única que había saltado un Gran Premio Internacional de 3* con un resultado sólido. Fue un golpe muy duro escuchar que no confiaban en mi yegua para las pruebas más grandes".

Un fallo de planificación de la RFHE el dejarla fuera del conjunto en la prueba de equipos, ya que a la postre fue la mejor española de la categoría.

Los menores son la cantera de cualquier deporte. Planificar los concursos, hacer seguimiento de los binomios, cuidar la salud deportiva de los caballos y la salud mental de los jinetes es imprescindible para obtener unos buenos resultados. Si la idea es potenciar la cantera y que no se pierda la buena trayectoria que nos ha caracterizado desde antaño, el trabajo empieza en los despachos federativos.

Enhorabuena a todos los jinetes y sus respectivos equipos por el trabajo realizado y el esfuerzo destinado a llevar la chaqueta de España con orgullo y deportividad.