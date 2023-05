Veinte años después, Nadal saldrá del "top 100"

La renuncia a competir en Roland Garros y la intención de no volver a jugar en los próximos meses supondrá que Rafa Nadal quede fuera de los cien primeros puestos de la ATP por primera vez desde el 2003. El ganador de 22 títulos del Grand Slam ocupa hoy la decimocuarta plaza del ranking mundial, pero como en París tenía que defender 2.000 puntos como campeón, el lunes 12 de junio aparecerá más allá del puesto 100.

Rafa sólo ha jugado cuatro partidos en 2023. Dos en la United Cup, que perdió, y otros tantos en el Abierto de Australia. Ganó en primera ronda al británico Jack Draper y perdió en segunda frente al estadounidense Mackenzie McDonald con los problemas físicos en el psoas ilíaco de la pierna izquierda. Desde la lesión en Melbourne Rafa tuvo que renunciar a Doha, Dubai, la gira estadounidense con los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami, Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma y ahora ha llegado el anuncio de su punto y aparte.

Nadal ya perdió casi los 2.000 puntos del Abierto de Australia que logró en 2022 cuando tuvo un arranque espectacular. También se dejó los 500 de Acapulco donde defendía título y los 600 de Indian Wells, donde llegó a la final que perdió con Taylor Fritz. En la gira europea cedió los 180 puntos de los cuartos de final del Mutua Madrid Open y los 90 de los octavos en Roma. A la conclusión del torneo en París, Rafa sumará 445 puntos y figurará más allá del "top 130".

Nadal ha anunciado que se aparta de la competición durante unos meses. No volverá hasta que no se encuentre en condiciones adecuadas para competir a alto nivel y ha fijado su posible retorno para la Copa Davis a final de año. El ganador de veintidós Grand Slams no pretende regresar al circuito hasta 2024, la temporada que, en principio, será la última de su carrera. Para competir el próximo año tendrá que recurrir a las invitaciones directas de cada torneo y competirá con el denominado ranking protegido que concede la ATP y del que se benefician jugadores que no disputan ningún torneo en un mínimo de seis meses. En ese caso, el jugador puede pedir que se le proteja el ranking dentro de los seis meses posteriores a su último torneo.

Huérfano Roland Garros

Los organizadores de Roland Garros ya están echando de menos a Nadal. En un mensaje en su cuenta de Twitter han rendido homenaje al tenista español. "No podemos imaginar lo dura que ha sido esta decisión. Definitivamente te echaremos de menos este año en Roland Garros. Cuídate para volver más fuerte a la pista. Esperamos verte el año próximo en París", escriben los responsables del torneo francés.

El mensaje va acompañado de una imagen de Rafael Nadal el pasado año, la última edición que ganó, con la Copa de los Mosqueteros en una mano y saludando al público. El tuit se ha colgado poco después de la conferencia de prensa del mallorquín, en la que ha avanzado no sólo que no disputará Roland Garros sino que tampoco competirá en los próximos meses.