Siga en directo la conferencia de prensa en la que Nadal: "No iré a Roland Garros, pararé unos meses y me retiraré el año que viene"

"Estoy mejor ahora que hace unas semanas, es evidente, no montaría una rueda de prensa para decir que no voy a Roland Garros, pero dadas las circunstancias y que hay preguntas es más fácil así, que me veáis... Estoy bien, triste, me he perdido una temporada importante, a nivel tenístico me veía preparado, pero a nivel físico no es así y hay que aceptar las cosas. Te puedes enfadar, te puedes poner triste, pero miramos al futuro. Tengo otras cosas buenas en mi día a día que me ayudan a disfrutar de la vida. No hay que hacer un drama, agradecer lo que me ha pasado, ahora estamos en una época difícil y había que hacer un punto y aparte. No se puede estar siempre exigiendo más y más al cuerpo, porque en un momento el cuerpo saca la bandera. Mi cuerpo me ha dicho hasta aquí, veremos hasta cuando. Lo que pase el año que viene no lo sé, yo tengo unas intuiciones, unas ilusiones, pero algunas cosas no las vas a poder controlar, si voy a poder volver a ser competitivo no lo sé, es difícil después de un parón tan largo, soy realista; pero por qué no, tampoco soy negativo. Quiero darme la oportunidad de volver a competir, luego la realidad que se dé, habrá que esperar".