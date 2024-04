Los Williams, en La Resistencia: “Casi ganamos al Villarreal borrachos…”

Los hermanos Williams estuvieron el pasado lunes en La Resistencia de Movistar, donde hablaron especialmente sobre la celebración con la Gabarra por toda la Ría de Bilbao. “Íbamos todos piruleta. Había bastantes perjudicados”, dijo Nico. Iñaki lo corroboró: “En el trayecto de la Gabarra íbamos bebiendo cerveza como animales, disfrutando de algo histórico. Verlo in situ superó todas las expectativas. Hubo más de un millón de personas en Bilbao. Fue una locura”, dijeron.

Lo más curioso del programa fue cuando les preguntaron por el partido ante el Villarreal. “Fue una semana muy dura. Casi ganamos borrachos. Nos metieron en el último minuto con un penalti polémico”, afirmaron mientras que se escuchaban los aplausos de la gente. "Es una pena que pasen estas cosas a día de hoy, me hicieron el sonido del mono. Más que por mí miro por los más indefensos, yo soy un futbolista, algo que siempre he soñado ser. Para la gente que está más desprotegida es peor", dijeron.

Iñaki también reivindicó las actitudes que están fuera de lo deportivo. “Nosotros somos ídolos y referentes para muchas personas. Yo no voy a un teatro y se me ocurre insultar a cualquier persona. En el fútbol parece que todo esto está permitido, este deporte transmite valores muchos más positivos. Hay que cortar esto de raíz, poner multas ejemplares y que no se permitan estas cosas”, dijo.

“Yo no soy mi hermano la verdad. He renovado hace poco. El primer contrato era de juveniles, tampoco era gran cosa. Ahora estaré entre 500.000 euros y un millón y medio”. A continuación le tocó el turno al mayor. “No vamos mal. Estamos bien. Firmé un contrato por diez años. Un pellizco para vivir bien y disfrutar la vida. Para eso trabajamos. Más de 20 kilos”, aseguró.

“Hemos ganado la Copa y hay que celebrarlo con mi futura mujer, que me voy a casar este verano. No me quejo, ha sido un buen mes. Me dijo el míster a ver si lo quería tirar, pero no había muchos ánimos. Le dije que estaba muy cansado. No quería fallarlo", zanjó Iñaki.