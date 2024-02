La WKA homenajea al empresario Nicolás Parrondo

Emotivo homenaje celebrado ayer jueves en Casa Parrondo, mítico restaurante asturiano con casi medio siglo de existencia en Madrid, situado en pleno corazón de la capital. Allí, la World Kickboxing & Karate Association (WKA), la federación de deportes de contacto más antigua del mundo -por la que han pasado peleadores como Jean Claude van Damme, Chuck Norris, Benny Urquídez, Ramon Dekkers o Rob Kaman, entre otros-, y la promotora Unlimited Global Challengers (UGC) entregaron el prestigioso Trofeo Internacional de la Península Ibérica al dueño de dicho local, Nicolás Parrondo, por su constante apoyo a los deportes de contacto y a las artes marciales.

En el acto, en el que además del propio Parrondo también participaron el presidente de WKA España, Antonio Ricobaldi, y la directora de marketing de UGC, Marta Alcalde, también se aprovechó para presentar en sociedad el nuevo cinturón mundial de la WKA.

“Es de justicia reconocer la figura de Parrondo, todo lo que ha hecho y sigue haciendo por los deportes de contacto. Pero no sólo eso, sino también su labor para ayudar a personas en riesgo de exclusión social y a personas con discapacidad. Por eso desde la WKA y la UGC queremos entregarle el Trofeo de la Península Ibérica”, apuntó Ricobaldi, que también es director de esta promotora de deportes de contacto, que representa o ha representado a Antonio Orden -campeón mundial de muay thai-, el luchador Leo Climent -familiar de la saga de entrenadores del nuevo campeón mundial de la UFC, Ilia Topuria-, Poli Díaz o la familia de Diego Armando Maradona en España, entre otras personalidades.

“Es un honor recibir un premio por parte de la federación de deportes de contacto más antigua del mundo”, destacó, por su parte, Parrondo, quien recordó que llegó a Madrid, hace ya casi medio siglo, “con una mano delante y otra detrás” después de haber pasado una infancia difícil, destacando este hecho como punto en común con Ricobaldi. “Me gusta ayudar a la gente que lo necesita. Yo también lo he pasado muy mal y no puedo permitir que decenas de personas duerman cada día bajo unos cartones aquí al lado en la Plaza Mayor, niños incluidos. Si se les tiene que dar un plato de lentejas, se les da y punto”, destacó el restaurador asturiano, quien también recordó anécdotas de cuando celebridades como el rey emérito Juan Carlos I, políticos, artistas, deportistas -miembros de las plantillas del Real Madrid- o distintos personajes de la vida pública madrileña han pasado por su restaurante.

Un local, Casa Parrondo, que cabe recordar que desde junio de 2018 posee el récord de la factura más cara de España con un total de 49.292 euros. En concreto, se trató de ocho comensales que consumieron dos kilos de angula de Nalón, cuatro kilos de percebes, cuatro de cigalas, ocho lubinas a la sal y tres kilos de solomillo de buey, todo ello regado con cuatro botellas de Flor de Pingus colección y dos de champán Louis Roederer.

Preguntado por si para él es un orgullo este hecho, el restaurador asturiano respondía: hay tres palabras: ver, oír y callar. Entonces, esa factura salió porque el chico no encajaba en la plantilla. De ”Por un lado sí y por otro no. Porque esa factura la sacó un camarero a la luz y la publicó, y a mí no me gusta eso. En un restaurante hecho, ha habido facturas mayores que esa porque hay mariscos que están por las nubes, hay latas de caviar o vinos que cuestan 14, 15 y 20 mil euros; entonces, la factura depende de lo que pide el cliente”.

Por su parte, Ricobaldi ha explicado a los presentes cuáles son sus objetivos como presidente de WKA España, empezando por dar mayor visibilidad en nuestro país a la federación de deportes de contacto más antigua del mundo desde que organizó el Open Internacional 2023 de deportes de contacto y artes marciales, celebrado el pasado mes de noviembre en Arganda del Rey (Madrid).

"Actualmente hay casi 500 clubes adscritos a WKA España y en el Open vimos a unos 600 participantes, 200entrenadores, entre 70-80 personas que formaron parte del staff, con el pabellón a tope de público. Y este año vamos a celebrar numerosos eventos en España con el sello de WKA para dar un impulso aún mayor a nuestro deporte”, dijo el delegado nacional durante la presentación del cinturón WKA, que en próximas fechas otorgará a “un o una dirigente muy importante de la clase política de este país”, sin querer entrar por el momento en más detalles.