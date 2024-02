El Topuria más íntimo: el reproche a Pedro Sánchez, los mensajes a McGregor, su definición del Madrid y de Florentino Pérez, su relación con Dios...

Ilia Topuria se ha convertido en una estrella del deporte español. Después de convertirse en campeón del mundo de peso pluma de la UFC, ganando por KO al poseedor del cinturón, Volkanovski, se ha desatado la locura con el peleador de origen georgiano. "Le vi la cara (a Volkanovski) y me chocó muchísimo, era como una calavera. Ver el estadio, el ambiente... Estuvo guay, te lo puedo asegurar", confiesa. Hoy jueves 22 de febrero ha llegado a España. La expectación en el Hotel Villa Magna era grande, con decenas de periodistas. Apareció media hora tarde a la cita y su representante pidió perdón. Con traje negro, camisa blanca, el cinturón de campeón, Topuria aplaudía mientras sonaba la canción de "El Mariachi", la misma con la que entró al octágono, la canción que escuchaba de niño. Después, pasó a contestar a las preguntas.

"¿Cómo están todos?", dijo primero, antes de soltar una sonrisa. "Muchas gracias por venir, miro enfrente y me doy cuenta de lo que he liado", aseguró. Su próxima pelea espera que sea en España. "Empujaré al máximo, no me voy a quedar sin pelear este año y la única pelea que voy a aceptar va a ser en territorio nacional, en España, va a suceder, vamos a hablar con la UFC", explicó. Su rival preferido sería Connor McGregor, con el que ya ha tenido un cruce de palabras, que continuó. Se pensó un poco qué respuesta darle: "Connor dijo que tenía pelotas porque tenía cuatro hijos, pues que venga a España y va tener cuatro más". Y continuó: "El estaría derrotado antes de llegar al octágono (Volkanovski dijo que le iba a durar un asalto, y cayó en el segundo). Yo me miro en el espejo antes de empezar y veo a la persona a la que quiero derrotar, que soy yo mismo. Él ya está". Y fue más allá: "Le veo preparado... Para aguantar dos botellas de whisky, para pelear no lo sé. Si él está preparado, puede hacerlo, pero no sé si está, pero aunque estuviera en su mejor momento, sería una meriendita, como se dice en España".

En el Bernabéu

Ese combate en España espera que sea en el nuevo Santiago Bernabéu. "Llenar un estadio de 80.000 personas claro que lo aceptarían en la UFC, mi trabajo va a ser documentar que lo vamos a poder hacer, y una vez cerrado eso, va a ser imposible que no se produzca. El Santiago Bernabéu es un estadio mítico. Para cualquier persona poder lucirse ahí es un honor, entonces si tengo la posibilidad de poder hacerlo, empujaría. Parece que todos los astros se han alineado, es que va a pasar, no tengo ninguna duda". El próximo domingo pisará el estadio en el partido que el Real Madrid va a jugar contra el Sevilla. Allí conocerá a Florentino Pérez, tiene ganas. "Le quiero conocer, es un grande, es un fenómeno por todas las cosas que ha conseguido, lo voy a conocer el domingo en el Bernabéu". También estará allí el jugador al que admira: Sergio Ramos, ahora como futbolista del Sevilla, antes del Madrid. "Lo admiraba desde pequeño. Después vino a ver mi pelea y entablamos una buena relación", desveló. Hará el saque de honor y terminó confesando: "El equipo que más representa los valores de España y con el que más me identifico es el Real Madrid".

Un macarra

"Creo que va a haber un auge, no juzgo a la gente por pensar en este deporte como algo violento, el desconocimiento juega su papel, pero yo estoy dando a conocer a la gente más allá del deporte. En España cuando se imaginan a un peleador de las Artes Marciales Mixtas se imaginan a un macarra, he luchado con esto a lo largo de los años, pero hoy puedo cambiar esa perspectiva a la gente, somos humanos, atletas profesionales", fue otras de sus reflexiones antes de hacer un reproche a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno: "Cuando estaba aterrizando el avión y pensaba que tenía que pasar por donde pasan todos los extranjeros y no los españoles, y no haber recibido ninguna felicitación del líder de nuestro país, sí me dolió, pero eso no cambia mi amor por España".

"Soy consciente de la que he liado. Lo había visualizado, pero esto no es nada comparado con lo que espera", dijo, siempre con ese tono de confianza en sí mismo. "Me han dicho muchas veces que no puedes hacerlo, pero tú eres el único que puede alcanzar las metas, tienes que tener fe y trabajar, si tu mente lo puede ver y tu corazón, todo se puede conseguir", insistió. "Da igual de dónde vengas si sabes hasta dónde vas", zanjó.

Hay una cosa que sí le da miedo a Topuria: "Le tengo miedo a perder la bendición de Dios. ¿Le tengo miedo a morir? Tampoco. Al juego al que jugamos, nadie sale vivo de esto". "Para mí la figura de Dios lo supone todo, me ha dado una identidad, me da la paz y la calma".