El "Yonder" estadounidense mantiene el liderato del Sandberg Estates J/70 Worlds a falta de una jornada

El "Yonder" estadounidense afronta la última jornada del Sandberg Estates J/70 Worlds como líder con una ventaja de 15 puntos sobre el brasileño "Mindset".

Con una previsión de vientos de componente sur e intensidades que irían en aumento desde los diez nudos, el estadounidense "Rowdy" de Richard Witzel se impuso en la priemra regata y relegó por un instante en el liderato al "Yonder" de Douglas Newhouse y Jeremy Wilmot, que sólo pudo ser décimo. El segundo y tercer puesto de la primera manga se los repartieron el también estadounidense "Kid´s table" de Bryce Kalow y el brasileño "To Nessa" de Renato Faria, respectivamente.

Ya en la segunda manga los aspirantes al podio apuraron al máximo sus opciones para situarse lo más arriba posible. El triunfo fue para el británico "Brutus II" de Charles Thompson y Tom Mallindine, por delante del "Yonder" y el "Kid´s table". El "Yonder" recuperó el liderato y el barco del New York YC es el gran favorito para coronarse como nuevo campeón del mundo de la clase al aumentar su ventaja hasta los 15 puntos sobre el segundo clasificado, el brasileño "Mindset" de Ralph Vasconcellos del IC Río de Janeiro, y 19 sobre el también estadounidense "Kid´s table" del Wayzata YC, que ocupa el bronce provisional y fue el mejor de la jornada con un segundo y un tercer puesto.

"Lo estamos haciendo bien. Está siendo muy intenso, muy competitivo y somos afortunados de estar donde estamos ahora, francamente", afirmaba Douglas Newhouse, armador del equipo líder. "Palma está siendo increíble y el club todavía más, muy abierto a todo el mundo. Hemos tenido una acogida fantástica", añadió.

El "Patakin" de Luis Albert, que compite bajo la grímpola del RCNP, sigue siendo el representante español mejor situado. El equipo local es décimo tercero con opciones de colarse en el "top 10" en la última jornada. El mejor español en la penúltima jornada de competición fue el canario "HSN" de Luis Martínez Doreste del RCN Gran Canaria con un séptimo puesto en la primera manga.

Clasificación general

1. Yonder (EE. UU.), Douglas Newhouse/Jeremy Wilmot, 44 puntos.

2. Mindset (Bra), Ralph Vasconcellos, 59 puntos.

3. Kid´s table (EE. UU.), Bryce Kalow, 63 puntos.

4. Rowdy (EE. UU.), Richard Witzel, 66 puntos.

5. Brutus II (Gbr), Charles Thompson/Tom Mallindine, 67 puntos.

Clasificación flota española

13. Patakin, Luis Albert, 113 puntos.

37. Tenaz, Pablo Garriga, 200 puntos.

38. Noticia, Luis Martín Cabiedes, 206 puntos.

39. Let it be, Marcelo Baltzer, 208 puntos.

47. Marnatura, Luis Bugallo, 237 puntos.