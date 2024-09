España presenta una potente flota para el Sandberg Estates J/70 Worlds 2024

Las instalaciones de la Armada Española y la Comisión Naval de Regatas, en la base naval de Porto Pi, acogen desde el viernes 13 el laborioso y complejo proceso de medición de toda la flota participante en el Sandberg Estates J/70 Worlds de 2024 que organiza el Real Club Nautico de Palma (RCNP) hasta el 22 de septiembre.

Cada uno de los 97 barcos inscritos, provenientes de 26 países, estarán durante tres días midiendo cada una de las cotas y pesos de cada unidad, así como su inventario de velas. El último dia de medición, el lunes día 16, está prevista también una regata de entrenamiento oficial y la presentación oficial del evento, que contará con la presencia del presidente de la clase J/70, Vittorio di Mauro, y el presidente del RCNP, Rafael Gil.

Desde 2014, la clase J/70 esta presente en España con incursión de una flota de siete barcos en Vigo que realizaron su primera competición en El Corte Inglés Máster de 2014. Desde entonces, mucho ha crecido la la clase en España con dos centros neurálgicos de actuación, Vigo y Barcelona, con una treintena de unidades.

Durante 2023, la clase nacional de J/70 realizó su ranking clasificatorio teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el Campeonato de España y la Copa de España de 2023. El "HSN Sailing Team" de Luis Martínez Doreste del Real Club Náutico de Gran Canaria obtuvo la máxima puntuación, seguido de "Marnatura" de Luis Bugallo del RCN de Vigo, "Tenaz" de Pablo Garriga del RCN de Barcelona, "HangTen – Hnos. Berga" de Jorge Martínez Doreste del CN de Gran Canaria y "Noticia" de Luis Martín Cabiedes del RCN de Barcelona.

Además de estos equipos, España contará con más representantes como son "Abril Rojo" y "Abril Verde" de los hermanos Jorge y Luis Pérez Canal del RCN de Vigo, "Patakin" de Luis Albert, "Balearia" de María Bover y "Nautia" de Miquel Coll, los tres representando al RCNP. "Let it Be" de Marcelo Baltzer y Juan Calvo Boronat del RCN de Denia y "Pazo de Cea" de Andrés González Cominges competirán bajo la grímpola del RCN Vigo.

En resumen, un equipo valenciano, dos canarios, tres mallorquines, tres de la Ciudad Condal y cuatro equipos vigueses.

La clase tiene una gran influencia norteamericana debido que fue allí donde nació, y tras poco mas de una década cuenta casi con 2.000 unidades construidas. Entre los favoritos destacan el defensor del título, el británico "Brutus II" de Charles Thompson del Royal Southern Yacht Club, y los norteamericanos del "Rowdy" de Richad Witzel del Chicago Yacht Club, el "Catapult" de Joel Ronning del Wayzata Yacht Club, el "Good to Go" de Douglas Rastello del Newport Harbor Yacht Club y el "Savasana" de Brian Keane del Beberly Yacht Club.

Por parte de Sudamérica, los argentinos del "Nildo" con Guillermo Parada del Club Náutico de San Isidro, los mexicanos del "Zaguero" de Ignacio Pérez Moret del Vallarta Yacht Club, los brasileños del "Highlanders" de Selmo Nissenbaum o el "Mindset" de Ralph Vasconcellos, ambos del IC Río de Janeiro, son los principales favoritos.

Por parte europea, ademas de la flota española y del defensor del título mundial, cabe destacar a los británicos "Calypso" de Jonathan Calascione del Royal Yacht Squadron o los italianos del "Viva" de Alessandro Molla. Y desde las antípodas habrá que contar con el "Celestial" de Sam Haynes del Curling Yact Club de Australia.

Al margen de los equipos que a priori saldrán el próximo martes día 17 para el primer día de regatas en la bahía de Palma como principales favoritos del Sandberg Estates J/70 Worlds, muchos son los grandes nombres que reunirá este Mundial en el RCNP. Es el caso de los campeones mundiales Charles Thompson y Thomas Mallandine, los campeones europeos Jonathan Calascione, Vasco Serpa, Luca Domenici y Sofia Gondi, el múltiple campeón mundial, norteamericano y del Open Europeo, Joel Ronning, al igual que Doug Rastello.

Un español, Luis Bugallo, entró en los anales de la historia de la clase con su título mundial Corinthian (amateur), así como Gianfranco Noe o Nick Zeltner, y también estará en los pantalanes del RCNP el campeón sudamericano, Renato Faria.

Manu Fraga, director del RCNP, afirma que "sin duda estamos muy satisfechos con el alto nivel del participación. El número de barcos inscritos y la calidad de los equipos y regatistas que se van a dar cita en este Mundial nos asegura una semana de competición espectacular y posiblemente muy reñida".