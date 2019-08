"No es un tema de físico. La verdad que jugamos peor la segunda parte. Tras el gol teníamos que cerrarnos y balón a tomar por saco", ha dicho Zidane nada más acabar el encuentro contra el Valladolid. El Real Madrid marcó a diez minutos del final y después se dejó empatar. Para el entrenador francés, es un error defensivo de su equipo: "No podemos estar contentos con el resultado. Marcamos el 83 y nos empataron. Eso da rabia. No estábamos colocados. Podemos perder el balón, pero no la colocación", explicó.