Zidane explica su encuentro con Pogba y si el Real Madrid va a fichar en el mercado de invierno

Saltaron las alarmas cuando se publicaron unas fotos de un encuentro entre Pogba y Zidane durante este parón de selecciones. El centrocampista es el gran sueño del técnico y esa reunión entre ambos hizo que el madridismo volviera a ilusionarse con un posible fichaje en el mercado de invierno.

Todo esto lo ha explicado Zidane en la rueda de prensa previa al partido ante el Mallorca. "Fue una pura casualidad. Estaba él ahí y yo también. Y, como nos conocemos, hablamos. No te voy a contar de qué charlamos, porque esto es algo personal. Es verdad que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Nos cruzamos, nos paramos y hablamos", comentaba Zizou, que no ha sido demasiado concreto al ser preguntado por las posibilidades de que el Real Madrid complete su plantilla en la ventana de invierno.

"Hasta el final de enero todos los clubes van a poder fichar, pero lo que me importa es el partido frente al Mallorca. No puedo pensar en qué refuerzos podemos tener, no es algo importante ahora".