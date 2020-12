The Last of Us II arrasa en los Game Awards

La mejor gala de videojuegos del mundo se celebró anoche donde hubo un claro ganador: The Last of Us II. El título de Naughty Dog consiguió hacerse con todos los galardones consiguiendo incluso el Game of the Year (GOTY).

Otro de los grandes juegos de este año ha sido Among Us. Su rivalidad contra Fall Guys la ha superado con creces y es que el de InnerSloth se ha convertido en el entretenimiento más asiduo entre youtubers y streamers del mundo. La dos categorías que ha dominado, mejor juego multijugador y mejor juego de móvil lo han puesto en una cima anunciada de la que nadie se ha sorprendido.

WOW! Laura Bailey wins for Best Performance as Abby in The Last Of Us Part II! Congratulations @LauraBaileyVO and @NaughtyDog ! 👏🏼 #TheGameAwards #TheLastofUsPartII pic.twitter.com/0pmJhwShnW

En el apartado de los esports, G2 y League of Legends se han coronado como los reyes del sector y Showmaker el atleta del año. Por su parte, los Worlds han obtenido el galardón como mejor evento del año, lo que sigue reafirmando que el MOBA es el rey indiscutible de los deportes electrónicos.

En cuanto al resto de categorías los premiados han sido:

Mejor juego del año - The Last of Us: Parte II

Mejor dirección - The Last of Us: Parte II

Mejor narrativa - The Last of Us: Parte II

Mejor dirección de arte - Ghost of Tsushima

Mejor interpretación - Laura Bailey como “Abby” en The Last of Us: Parte II

Mejor simulador / estrategia - Microsoft Flight Simulator

Mejor multijugador - Among Us

Mejor banda sonora - Final Fantasy VII Remake

Mejor diseño de sonido - The Last of Us: Parte II

Mejor RPG - Final Fantasy VII Remake

Mejor juego de acción / aventura - The Last of Us: Parte II

Mejor juego familiar - Animal Crossing: New Horizons

Mejor juego de lucha - Mortal Kombat 11 Ultimate

Mejor soporte a la comunidad - Fall Guys: Ultimate Knockout

Mejor debut - Phasmophobia

Juego con mayor impacto - Tell Me Why

Mejor juego continuado - No Man’s Sky

Premio a la innovación en accesibilidad - The Last of Us: Parte II

Mejor juego móvil - Among Us

Mejor juego de eSports - League of Legends

Mejor evento de eSports - League of Legends World Championships

Mejor entrenador de eSports - Zonic

Mejor host de eSports - Sjoks

Mejor equipo de eSports - G2 eSports

Mejor atleta de eSports - Showmaker

Mejor juego de acción - Hades

Mejor juego de VR / AR - Half Life Alyx

Mejor juego de deportes / conducción - Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2