Movistar Riders elimina de su roster de VALORANT a rapaztriste por trampas

El comienzo de la Rising Series se ha visto empañado por uno de los jugadores de Movistar Riders al ser descubierto utilizando recursos para tener más ventajas durante la partida. Rui “rapaztriste” Fonseca fue pillado durante el clasificatorio de ayer tomando ciertos provechos ilegales por delante de sus compañeros y rivales de partido.

Desde la entidad han querido expresar que no es una de las líneas que se siguen desde el club y que por lo tanto sería expulsado del equipo. “Se ha detectado que estaba utilizando recursos no permitidos dentro del juego para conseguir una ventaja competitiva”, explica el club. “Como respuesta, el jugador ya no forma parte de Movistar Riders”.

Comunicado Oficial: Cese del jugador de Valorant “rapaztriste”.



➡️https://t.co/Ngoh0JZ50k pic.twitter.com/QvbsNlsucT — Movistar Riders (@Movistar_Riders) January 17, 2021

El problema, evidentemente, se extendió a todo el equipo que fue descalificado en cuanto se supo de la trampa. Por su parte, Movistar Riders ha querido tomar cartas en el asunto y se ha disculpado con la LVP ante tal desafortunado suceso. “Queremos disculparnos con la LVP y Riot por lo acontecido y agradecerles su rapidez y su disponibilidad para hallar una solución al problema”, reza la carta. “Por supuesto, también queremos trasladar nuestras más sinceras disculpas a todos los fans de VALORANT y los participantes del torneo”. Además, el portugués ya era un conocido por este tipo de “jugadas” donde ya ha sido baneado por Valve en la cuenta de CSGO cuyo nickname rezaba el nombre de Styl.

Por otro lado, tanto la LVP como el equipo han mostrado su desacuerdo en Twitter ante este tipo de actuaciones y tanto uno como otro han agradecido el buen trabajo de las dos partes en detectar esta infracción. Desde Portugal, también han querido condenar este tipo de actos que mancillan la escena competitiva y que, como en todo deporte, existen participantes que buscan ser mejor a costa de elementos ilícitos. Desde Fraglider y @policiavalorant se han pronunciado y dicho explícitamente que “no quieren contar en sus filas a jugadores de este tipo que manchan de los esports”.

43 JOGOS pic.twitter.com/WIcg0MKB8C — POLICIA DO VALORANT 🇵🇹 (@PoliciaValorant) January 16, 2021

Tristemente este hecho no es ni la primera ni la última vez que van a ocurrir, pero lo cierto es que con el desarrollo de los deportes electrónicos y la mejoría de la calidad y profesionalidad de las ligas se ve un escenario más limpio de gente de este tipo. Tanto la LVP como competiciones internacionales cuentan con un excelente elenco de árbitros que rigen este tipo de escenarios con el fin de mantenerlos impolutos y que las competiciones se mantengan seguras para que se premie la meritocracia, el buen juego y el fair play.

Con Riders fuera de la Rising Series tendrán que buscar otro momento para demostrar su valía en VALORANT. No obstante, los jinetes no agachan la cabeza y ya trabajan para reforzar la plaza que queda vacante y volver al shooter con más ganas e ilusión que nunca.