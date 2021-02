Rainbow Six presenta los cambios para el sistema competitivo y el Six Invitational 2021

Rainbow Six ha presentado este fin de semana todas las novedades del Year 6 y hemos podido conocer importantes cambios en casi todos los aspectos del juego. El título de Ubisoft busca cada día ser más competitivo y por este motivo han implantado cambios para hacer el juego lo más emocionante y equilibrado posible.

Esta actualización va a permitir al equipo atacante tener más posibilidades para sorprender a los defensores a través de un nuevo sistema de elección de personajes con el que sorprender a los enemigos a través del ‘repick’.

Durante los partidos competitivos, hemos podido observar cómo la acción se resume en los últimos segundos de la fase de acción y la compañía ha querido dar oportunidad a los jugadores que han caído con la posibilidad de utilizar las cámaras y drones para ayudar a sus compañeros en ambos bandos.

El sistema competitivo de este juego es uno de los más aclamados tanto por la comunidad como por los jugadores, ya que permite mantener el talento y las grandes estrellas en las competiciones internacionales, pero a su vez ofrece la oportunidad a los nuevos clubs y mejores equipos de cada liga ascender o descender dependiendo de su nivel durante las competiciones.

La ‘Fase de Relegation’ permite a los nuevos equipos conseguir una plaza y llegar hasta la máxima competición europea, la European League, permitiendo que las nuevas estrellas se labren su propio camino y pase por todas las competiciones.

La European League mantendrá su formato en el sexto año del título, con una liga regular en la que los equipos se enfrentarán entre sí al mejor de un partido durante siete semanas. Pero la compañía se encuentra en un momento de cambios y actualmente se están rediseñando los clasificatorios online de la European Challenger League, la segunda división. Se realizarán tres torneos abiertos a todos los equipos a lo largo del año hasta llegar a verano y estos ofrecerán puntos y premios a los participantes. Ahora, los cinco mejores equipos de estos torneos se unirán a la fase grupal junto con los campeones de las diferentes ligas nacionales y los que descendieron del año anterior, creando una nueva Challenger League.

Esta competición es la antesala de la European League y a partir de ahora contará con un total de 16 clubs. Se enfrentarán entre sí y solamente los ocho mejores avanzarán hasta unas finales con un formato de doble eliminación y al mejor de tres mapas.

Cambios en la European Challenger League

La Liga Norteamericana también ha sufrido cambios en su formato. Debido a la fusión de la US Division y la Canada Division, la competición contará con 10 equipos más y la temporada se dividirá en tres fases y se disputará de forma local en el recinto The Esports Arena de Las Vegas.

La región de Asia-Pacífico mantendrá su antiguo formato basado en dos regiones, pero ahora, cada región contará con un total de ocho clubs que se enfrentarán en partidos la mejor de uno de forma online.

El Six Invitational es uno de los eventos por excelencia de Rainbow Six. El torneo de 2021 se ha visto aplazado debido a las medidas de seguridad impuestas en Francia, donde se iba a realizar el evento. Este torneo sustituirá al Six Major de mayo y hasta el momento no se ha mencionado la nueva ubicación o la fecha del evento.

Debido a la gran importancia de este evento, se ha realizado una modificación en el calendario de las ligas en la Fase 1 que queda de la siguiente forma:

European League comenzará el 18 de marzo

North American League comenzará el 24 de marzo

Latin American League comenzará el 19 de marzo

La región de Asia-Pacific comenzará el 18 de marzo

Ubisoft también ha escuchado a la comunidad y ha realizado algunos cambios que llegarán a todas las ligas a partir de este 2021. En primer ligar cabe destacar la introducción de las prórrogas al mejor de tres para eliminar los empates. Los entrenadores contarán con tiempos muertos para dar instrucciones a los jugadores y sea modificado el sistema de puntos para que sea igual en todas las regiones; la victoria otorgará dos puntos al ganador mientras que el perdedor recibirá solo uno.