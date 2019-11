Servicios bancarios para todos

Un mundo justo tiene que ser un mundo sin pobreza, sin desigualdad social, sin vulnerabilidad y sin marginación. Es decir, un mundo sin exclusión social. La población mundial está cada vez más concienciada sobre estas desigualdades, y cada vez son más los avances y las medidas que se toman para paliarlas. Sin embargo, aún quedan muchos esfuerzos por realizar para tratar de conseguir una sociedad más equitativa y justa para todos.

Uno de los indicadores que podría indicar el grado de exclusión social es la falta de acceso a recursos financieros. Y, en este sentido, los datos del Banco Mundial son preocupantes: el 30% de la población no dispone de cuenta bancaria, 2.000 millones de personas no tienen acceso a servicios financieros formales y el 73% de las personas que residen en países en vía de desarrollo lo hace sin acceso a servicios bancarios. Además, según Global Findex, el 40% de las mujeres no tienen acceso a servicios financieros formales, teniendo así un 20% menos de probabilidades de tener una cuenta corriente que los hombres.

Paliar estas y otras desigualdades financieras es imprescindible para fomentar la inclusión social, ya que el acceso a productos y servicios bancarios permite que los ciudadanos puedan mejorar sus condiciones de vida, incrementando la economía local de los países en vía de desarrollo, y viéndose, por tanto, reflejado en sectores tan importantes como la educación y la salud.

SuperDigital

Banco Santander ha decidido aprovechar su presencia mundial para actuar de manera rápida y eficaz contra las desigualdades financieras a través de distintos proyectos en los países en los que opera. Un ejemplo de ellos es SuperDigital, una plataforma de pago digital independiente que no requiere de la disposición de una cuenta bancaria, destinada a paliar las desigualdades financieras en América Latina.

SuperDigital es una plataforma móvil que te permite ingresar, sacar dinero o pagar, aunque no tengas una cuenta. El Banco Mundial ya resaltó que la tecnología financiera digital está facilitando el acceso a los recursos financieros de una gran parte de la población que vive en zonas remotas, sin facilidades de acceso, sobre todo, gracias al aumento de teléfonos móviles, ya que el incremento de uso de smartphones, junto con la disponibilidad de datos sobre los clientes, es lo que genera un ambiente de desarrollo para diseñar servicios digitales que se adapten a las necesidades de las personas.

Un aspecto relevante en este sentido es lo fácil y sencillo que resulta abrirse una cuenta dentro de la aplicación y manejarla. De hecho, los únicos requisitos para abrirse una cuenta SuperDigital son: ser mayor de edad, tener una identificación oficial vigente, disponer de un número de móvil activo y de una dirección de correo electrónico. Esta plataforma trae varios servicios asociados que la convierten en sumamente útil. También ofrece la posibilidad de automatizar los pagos, para que los recibos lleguen siempre de forma puntual y sin coste adicional; se pueden realizar transacciones a través del móvil, de forma rápida, segura y sin coste extra; y disponer de atención telefónica 24 horas al día durante 7 días a la semana.

De esta forma, no solamente se trata de la inclusión de aquellos que no disponen de acceso a servicios financieros, sino también de mejoras y facilidades para las personas que desean controlar mejor sus gastos o tener sus finanzas al alcance de su mano.

Banca responsable

Ezequiel Archipretre, CEO de SuperDigital, declaró que “la inclusión financiera es una realidad en América Latina. SuperDigital es una plataforma de pagos que permite ofrecer servicios financieros no bancarios, con acceso para todos, y que hace que el grupo sea más inclusivo.”

Por otra parte, el CEO de Santander Brasil, Sergio Rial, afirma que “por encima de todo es un instrumento de inclusión financiera para una serie de personas y consumidores para los que, tal vez, la cuenta bancaria clásica fuese menos interesante”. Estas declaraciones encajan a la perfección con el esfuerzo de Santander por ser una banca responsable, que se puede ver en muchas otras iniciativas de la entidad, así como en los 10 objetivos que reflejan su compromiso para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, presentados en julio de este año, entre los que, hay que destacar el objetivo número 5: “ayudar a más personas a progresar y disfrutar de los beneficios del crecimiento con inclusión financiera: proporcionándoles acceso a productos y servicios financieros personalizados y mejorando su conocimiento financiero mediante la educación. Por tanto, tenemos como objetivo la inclusión financiera de 10 millones de personas entre 2019 y 2025.”

Según Ana Botín, presidenta del banco: “La responsabilidad es la base de la confianza. Podemos jugar un papel relevante para asegurar que el crecimiento es inclusivo y sostenible. Inclusivo combatiendo la exclusión financiera, ayudando a emprendedores a lanzar sus compañías y a crear puestos de trabajo, y ayudando en educación; y sostenible contribuyendo activamente a un sistema económico y social más balanceado e inclusivo.” Además, destacó la importancia de la tecnología para se tome el camino que Banco Santander espera.

SuperDigital no es una iniciativa más, no es algo que deba de pasar desapercibido, sino que es un paso contra la desigualdad. Es una iniciativa que pone en valor cómo los avances del ser humano, en este caso la tecnología, han de ser usados para incluir y no para excluir, para hacer una sociedad global que no esté separada por una brecha digital cada vez más grande, sino cada vez más pequeña. Así, con iniciativas pequeñas y poco a poco, por parte de aquellos que pueden aprovechar su influencia mundial, es como se consiguen grandes avances. En sistemas financieros, y en todo.

