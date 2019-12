La española Fever revoluciona las experiencias de ocio

La “start-up” española, que ha revolucionado la manera en que las personas disfrutan del ocio en las grandes ciudades, es una plataforma de visibilidad y marketing. En cinco años, Fever, la compañía líder en la digitalización del sector de experiencias de ocio, ha consolidado un modelo de negocio único, que ha permitido mantener un crecimiento autofinanciado en Nueva York, Londres y Madrid, ciudades en las que alcanzó el punto de “break even” en 2017, con tasas de crecimiento superiores al cien por cien.

Fever es una “tart-up” ideada y desarrollada tecnológicamente en nuestro país que, en poco tiempo, apenas cinco años, ha conseguido encabezar la digitalización del sector de experiencias de ocio. Sus fundadores son tres jóvenes españoles, Nacho Bachiller, Alexandre Pérez y Fran Hein. Dos ingenieros (Nacho y Alexandre) y un graduado en “Business School” (Fran) con una breve pero intensa y brillante trayectoria profesional coincidían en tener dentro de ellos algo que les impulsaba a hacer algo más que trabajar al amparo de una gran empresa.

“Hace unos años nos percatamos de que, tras el alquiler o la hipoteca y el transporte, el tercer mayor gasto de los consumidores era el del ocio y el entretenimiento, lo que se llama “Experience Economy” (economía de experiencias) y, sin embargo, no existía ningún “player” tecnológico como sí lo había en el ámbitos de la música, el audiovisual y la movilidad”, cuenta Fran Hein, su “chief Marketing officer”. Alexandre Pérez, cofundador encargado de estrategia, indica que cuando Netflix lanza su primer “original”, “House of Cards”, “la gente se gastaba en esta plataforma 10 dólares de media al mes y en experiencias en torno a 250, lo que nos llevó a concluir que había nicho inspirándonos en la empresa que encabeza Reed Hastings, donde aparte de generar contenidos, se ayuda a descubrir y se conoce gracias a los algoritmos el más minimo detalle sobre gustos, tendencias, deseos, etc.”.

Era la hora de actuar, y se lanza el “marketplace” de experiencias segmentado en las principales urbes: Madrid, Londres, Nueva York, París o Lisboa. Los usuarios acceden para descubrir y adquirir planes en su ciudad. Estos emprendedores dan un segundo paso que es la respuesta a una pregunta que se hacen en voz alta: “¿cómo nos hacemos relevantes?”. Y decidieron, argumenta Nacho Bachiller, “promover los ‘’secret media network’’, una red de medios locales cien por cien digitales cuyo objetivo es generar contenidos en redes sociales sobre ocio y entretenimiento en la ciudad. En lugar de pagar a soportes como el londinense ‘’Time Out’’ para que hablaran de nosotros, pensamos que ahora sabemos mejor que cualquier publicación tradicional cómo la gente decide qué hacer. Entonces, nació ‘’Secret London’’”. “Su impacto es el doble del de la famosa guía, ya que lo siguen más de tres millones de personas por semana. Es el resultado de combinar creatividad humana y herramientas tecnológicas”, apunta Hein.

Sin embargo, estos avances no eran suficientes. Sin innovar no se puede crecer, por lo que un día, tras mucho pensar, diversos “brainstorming”, reuniones..., deciden: “Queremos tener una marca propia de experiencias”. Y así nace Fever Originals, la tercera pata. “Acudimos a promotores con gran recorrido –relata Alexandre Pérez– a lo que les proponemos que creen o monten determinados eventos en función de las conclusiones que hemos sacado del análisis de nuestros datos. Si desarrollas esta idea con estos ingredientes, hay altas posibilidades de funcionar. Incluso, vamos a arriesgar parte del dinero que se necesita para poner en marcha el proyecto". El resultado no ha podido ser mejor. Los “candlelights” (conciertos a la luz de las velas); el “escape room” de “La Casa de Papel”, una coproducción de Fever y Atresmedia, o las experiencias inmersivas de la película “Desafío Total” y de “Alicia en el País de las Maravillas” han tenido una acogida fuera de lo común.

El éxito de estas iniciativas y de Fever en su conjunto tiene un secreto: “La utilización de datos que permiten predecir la demanda esperada de cada posible concepto”, asegura Bachiller. En cinco años, estos audaces emprendedores, rodeados de un grupo humano muy cualificado, han consolidado un modelo de negocio único que ha permitido mantener un crecimiento autofinanciado en Nueva York, Londres y Madrid, ciudades en las que alcanzó el punto de «break even» en 2017, con crecimientos anuales de más del cien por cien. Actualmente, cuenta con más de 15 millones de audiencia semanal y está presente en Los Ángeles, Chicago, Nueva York, París, Lisboa, Londres, Madrid, y Barcelona, entre otras. Pronto estará en más.

Sus inversores son de Europa, América y Asia. Ha promovido cuatro rondas de financiación en la que ha levantado unos 70 millones de euros. En la última se unió la japonesa Rakuten. Otra de las compañías que participa en su accionariado es Atresmedia.

Aparte de dinero, esfuerzo, trabajo, tiempo, errores, rectificaciones... este proyecto “ha costado muchísimo sacarlo adelante”, reconoce Nacho Bachiller. “Partiendo de la base de que tienes un producto o un servicio que la gente quiere y que no está forzando con calzador, el talento es importante, pero también la persistencia. No hay que rendirse”.