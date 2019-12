Nueve razones para contratar un plan de pensiones

No me lo puedo permitir, aún queda tiempo, es una pérdida de dinero. En definitiva, los planes de pensiones no son para mí. Así pensaban y piensan muchos españoles. Sin embargo, estas excusas cada vez encuentran más argumentos en contra. Los malos augurios para la sostenibilidad del sistema de pensiones han hecho que muchos ciudadanos se planteen esta posibilidad. Para los que quieran salir de dudas, el neobanco MyInvestor ha elaborado una lista de nueve puntos que desmontan los mitos contra los planes de pensiones.

1. Cuando me jubile viviré de la pensión pública. Cuestionable. Según un informe de Inverco, publicado el pasado octubre, el 72,4% de los ciudadanos cree que su pensión pública no será suficiente para mantener su nivel de vida actual. La opción más probable es que su pensión sea inferior al sueldo que ha tenido gran parte de su vida, por lo que necesitará ingresos adicionales si quiere mantener su nivel de vida actual. Además, la sostenibilidad del actual sistema de pensiones está en cuestión, así que nunca está de más tener un plan B. El último organismo en poner en duda la viabilidad del sistema de pensiones español ha sido la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. La OCDE alertó sobre el riesgo que supone ligar las pensiones al IPC. Pero no solo este factor supondrá un incremento del gasto. El rápido envejecimiento de la población española condicionará igualmente su estabilidad.

2. No puedo ahorrar. Los planes de pensiones permiten realizar aportaciones periódicas desde importes muy pequeños. 20, 50, 100 euros... No hay excusa. Paso a paso, esos pequeños ahorros se convertirán en un colchón con el que complementar la pensión pública.

3. Los planes de pensiones no son rentables. Lo importante es seleccionar un producto de calidad. En lo que va de año, muchos planes registran rentabilidades de entre el 20% y el 30%. Por ejemplo, el BBVA Telecomunicaciones, Mundiplan Audaz Global, Mundiplan Audaz Europa, Santander Renta Variable USA y Fondomutua Renta Variable Global. Además, puede contratar estos servicios a través de entidades como MyInvestor que comericalizan productos de terceros.

4. Se pierde dinero con los planes de pensiones. No a largo plazo. De acuerdo con las rentabilidades históricas, a 5, 10, 15, 20 y 25 años todas las categorías de planes de pensiones, desde las más conservadoras a las que tienen riesgo superior, registran rentabilidades positivas, según cifras oficiales de Inverco.

5. Los planes tienen las comisiones altas. Falso. Las comisiones están limitadas por ley. La comisión máxima de depositaría es de 0,20% anual. La comisión de gestión depende del producto. Si es de renta fija, es del 0,85%; si es de renta mixta, del 1,30%, y si es de Bolsa, de 1,50%.

6. Hoy me dan una alegría fiscal pero cuando me jubile tendré que pagar muchos impuestos. Planifique. Con una aportación máxima de 8.000 euros le puede llegar a ahorrar un máximo de 3.600 euros (con un tipo medio de IRPF del 45%). Cuando rescate su plan, el importe tributará como un rendimiento del trabajo y se sumará al resto de rendimientos del trabajo, y otras rentas de la base imponible general de IRPF. Si su tipo medio de IRPF en el año en que recibe la prestación del plan es inferior al tipo medio de todos los años que ha cotizado, saldrá ganado. Y esto es habitual. Por lo tanto, si su tipo medio de IRPF actual es mayor al que tenga cuando se retire, le conviene abrir un plan de pensiones.

7. Los bancos me venden planes malos. Sí y no. El abanico de opciones es inmeso. Lamentablemente, los grandes planes, que tienen un patrimonio de más de 1.000 millones, tienen rentabilidades inferiores a los de su categoría. Sin embargo, los bancos tienen algunos planes de gran calidad. La clave es elegir bien.

8. No tengo dinero para hacer mi aportación. Solventable. Algunas entidades ofrecen préstamos a tipos de interés muy bajos para que haga su aportación al plan de pensiones.

9. Soy joven para pensar en la jubilación. Si ha cumplido los 30, no es tan joven para pensar en un plan de ahorro. Tener un horizonte temporal a largo plazo te permite invertir en planes con más riesgo -los más rentables son siempre de renta variable- y sortear la volatilidad y las caídas, porque tiene margen para que el mercado se recupere. Además, la magia del tipo de interés compuesto es espectacular en periodos largos: 8.000 euros invertidos en un plan que durante 30 años genere una rentabilidad anual del 7,70% -media anual histórica de los planes decididos comercializados por MyInvestor- se convierten en más de 75.000 euros.