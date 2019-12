En diciembre llega la Navidad... y la revisión de cara al año próximo de los precios de servicios como la telefonía, el transporte público o los peajes de las autopistas. Por tercer año consecutivo, las tasas por usar estas vías de gran capacidad volverán a encarecerse. Lo harán de media un 0,84%, según han informa a Ep en fuentes del sector, por debajo del 1,67% que subieron en 2018 y del 1,91% que lo hicieron este año. El incrementó se aplicará a unos 1.270 kilómetros de estos tipos de carreteras, pero no afectará a las radiales que quebraron y cuya gestión ha recuperado este año el Estado. Estas carreteras son gestionadas a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte (Seittsa), que lo hace mediante un contrato que no es de concesión, por lo que no se les aplicará la subida que afecta al resto de vías. Estas autopistas, que suman unos 700 kilómetros de longitud, son las cuatro radiales de Madrid, la M-12 que une la capital y el aeropuerto, la AP-41 Madrid-Toledo, la AP-36 Ocaña-La Roda y los tramos de la AP-7 entre Cartagena y Vera, y la Circunvalación de Alicante. Sus precios, de hecho, fueron recortados un 30% por el Ministerio de Fomento desde el pasado 15 de enero, día desde el que también son gratuitas entre las 00.00 y las 6.00 horas. El objetivo de la medida era recuperar su tráfico, algo que, de momento, se está consiguiendo. En los nueve primeros meses del año, la intensidad media de vehículos (IMD) en estas vías se ha incrementado entre un 3,35% y un 24,7%, según los datos del ministerio.

La subida tampoco afectará a las dos autopistas cuyos peajes desaparecerán con el comienzo de año, el tramo de la AP-7 entre Tarragona, Valencia y Alicante y el de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz. Las concesiones de ambas vías, ahora gestionadas por Abertis, vencen el 31 de diciembre y, conforme al compromiso que adquirieron los socialistas al llegar al Gobierno de no renovar los contratos que vayan venciendo durante su mandato, se convertirán desde ese día en carreteras de libre acceso. El Ministerio de Fomento considera que ni legalmente se pueden prorrogar estos peajes ni políticamente procede hacerlo. El departamento que preside José Luis Ábalos trató de impulsar la pasada legislatura una comisión en el Congreso de los Diputados para estudiar el camino a seguir para conservar la red de gran capacidad estatal, si a través de peajes generalizados o por medio de impuestos. Aunque Ábalos nunca se ha pronunciado públicamente de forma abierta a favor del pago por el uso de las autopistas, sí que ha asegurado que los impuestos dan para lo que dan y que hay asuntos prioritarios a los que destinar los recursos como las pensiones. La convocatoria electoral de abril dejó en suspenso el debate propuesto por el ministro.

Los precios de los peajes no se adoptan de forma arbitraria sino conforme a una fórmula pactada por el Gobierno con el sector en 2002. Entre sus variables figura el IPC medio entre los meses de octubre de un año y del siguiente que, posteriormente, se pondera en función de la evolución de los tráficos.