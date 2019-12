Boeing revela nuevos y “muy inquietantes” documentos del 737 Max

Boeing acaba de entregar al Congreso norteamericano un lote de documentos nuevos y muy inquietantes sobre el modelo 737 Max en los que, entre otras cosas, incluye comunicaciones internas que alertaban de los fallos de seguridad de los aparatos

Los últimos documentos fueron enviados lunes por la noche, el mismo día que Boeing dijo que el CEO Dennis Muilenburg renunció al cargo después de que se hicieran públicos nuevos y preocupantes datos sobre el desarrollo de la última versión del 737 Max, un modelo que dejó de volar tras los dos accidentes mortales en los que perdieron la vida más de 350 personas.

Tanto la Administración Federal de Aviación como el Comité de Infraestructura y Transporte del Congreso, que ha celebrado una serie de reuniones sobre el 737 Max, reconocieron haber recibido los documentos de Boeing pero no revelaron su contenido porque están bajo revisión.

Pero el “Seattle Times” informó que los documentos incluyen más comunicaciones internas que involucran al ex piloto jefe de pruebas del Boeing 737 Mark Forkner, quien, en registros previamente revelados, describió problemas en el desarrollo del sistema de control de vuelo involucrados en los dos accidentes. Su carta de 2016 a un compañero de trabajo también habló de mentir a los reguladores.

Estos aviones siguen bajo el punto de mira de la comisión parlamentaria, que ha planteado nuevas preguntas sobre el 737 Max. “El personal continúa revisando estos registros, pero de manera similar a otros registros previamente divulgados por Boeing, parecen apuntar a una imagen muy inquietante de las preocupaciones expresadas por los empleados de Boeing sobre el compromiso de la compañía con la seguridad, y que a pesar de estos problemas hubo una serie de empleados que únicamente dedicaron sus esfuerzos a garantizar los planes de producción", dijo.

Boeing indicó que “al igual que con los documentos anteriores a los que hace referencia el comité, el tono y el contenido de algunas de estas comunicaciones no reflejan la compañía que somos y necesitamos ser”. Pero dijo que los remitió para continuar con su política de transparencia. LO que no explicó la compañía es porqué no fueron remitidos antes.

Los Boeing 737 Max dejóron de volar poco después del accidente de marzo de un vuelo de Ethiopian Airlines. En octubre de 2018, un Lion Air 737 Max se estrelló en el mar de Java. Ambos accidentes costaron la vida a 346 pasajeros y tripulantes.

En ambos casos, la responsabilidad fue el nuevo sistema computarizado llamado Sistema de aumento de las características de maniobra o MCAS. El sistema se agregó para hacer que el 737 Max vuele como las versiones anteriores del avión a pesar de estar equipados con motores más grandes.

El sistema MCAS empujó hacia abajo de forma reiterada la nariz de los aviones mientras los pilotos luchaban por mantenerlos en alto, lo que hizo que los aviones cayeran en picado.

Boeing ha estado modificando el software para dar a los pilotos un control más directo sobre el MCAS, pero los cambios aún no han sido aprobados por la FAA. Las aerolíneas han retrasado repetidamente el retorno al servicio del avión.