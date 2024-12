Ribera se estrena con una reunión con el "lobby" de Tony Blair, que asesora a Azerbaiyán y Arabia Saudí

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea responsable de Competencia y de supervisar las políticas climáticas, Teresa Ribera, no ha podido elegir peor su primera reunión con los representantes de grupos de interés no institucionales.

La ex ministra de Pedro Sánchez mantuvo ayer el único encuentro agendado públicamente por ahora con el Tony Blair Institute for Global Change (TBI), el "think tank" presidido por el ex primer ministro laborista británico.

Se da la circunstancia de que la fundación de Blair ha sido puesta en el disparadero por asesorar a Azerbaiyán durante la reciente COP29 y mantener estrechos lazos con el régimen saudí.

La Comisión Europea aplica estrictas reglas de transparencia sobre las reuniones que mantienen sus miembros así como sus más directos colaboradores con representantes de intereses privados de tal forma que estos encuentros sólo pueden realizarse con los "lobbies" que figuran en el registro de transparencia. Además, los comisarios deben informar públicamente de estos encuentros.

El ex "premier" británico ha estado bajo escrutinio desde hace años por su implicación como consultor para "facilitar" un acuerdo energético entre un consorcio liderado por BP y el régimen de Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán desde 2003.

En 2014, Blair habría sido contratado por una suma millonaria -según recogió "Politico"- para hacer realidad el gasoducto transadriático, que termina en Apulia. En 2018, Blair discutió con el entonces ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, el proyecto, que comenzó a operar en 2020 con el beneplácito de la UE, que buscaba diversificar sus suministros de gas natural.

La alianza de Blair con el régimen de Aliyev prosigue ya que, según los registros de participantes de la ONU en la COP29, no menos de 12 asesores vinculados al TBI forman parte de la delegación de Azerbaiyán en la conferencia del clima de Bakú dentro de un contrato entre el "think tank" de Blair y el régimen azerí, según ha denunciado la plataforma de reportajes de investigación OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).