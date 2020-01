Una empresa española inaugura la jornada laboral de 4 días

El debate del futuro del trabajo en España se ve, cada vez más, influenciado por los países vecinos, y no tan vecinos. La semana laboral de cuatro días es uno de los retos que ha generado revuelo en nuestro país desde las primeras noticias que llegaron desde Japón o Finlandia, dos países que decidieron experimentar con la implantación de esta medida. En España, la primera empresa en instaurar esta nueva jornada ha sido Software Delsol, una compañía tecnológica con sede en la ciudad andaluza de Jaén, cuyo responsable de marca, Luis Salido, señala que el objetivo que se persigue con esta nueva medida es “favorecer la conciliación familiar, el descanso de los trabajadores y aumentar la productividad de la firma”.

La jornada de 4 días que ha puesto en marcha Delsol es “un paso más hacia el futuro del mercado del trabajo”, donde “una parte de los empleados tiene un periodo de trabajo fijo de lunes a jueves, mientras que otro tanto trabaja por rotación”. En este sentido, las horas de trabajo estipuladas por la compañía son de 36 horas en invierno y 28 en verano. Una medida que “no solo beneficia al empleado”, sino que además “favorece al medio ambiente”, añade Salido, ya que “se ahorra en los desplazamientos de los empleados y en la propia energía que le conlleva a la empresa producir como ha hecho hasta ahora, con una jornada de 5 días laborales”.

Por su parte, el responsable de comunicación y relaciones institucionales en Software Delsol, Juan Antonio Mallenco asegura que “ha costado trabajo”, puesto que no existen referentes en España. No obstante, advierte de que “si alguna empresa se anima, que sepa que es posible”. En España, un país de pymes y servicios, no tiene por que ser complicado instaurar estas medidas, coinciden ambos directivos, pese a que otras empresas aseguran que llevar a cabo esta transformación resulta una tarea muy difícil. Entre otras cosas por normativas como el reciente registro horario obligatorio o todos los trámites legislativos necesarios para cambiar el Estatuto de los Trabajadores o los convenios laborales. Un proyecto por el que abogó el partido político Más País, presidido por Íñigo Errejón, quien destacó que impulsaría “los cambios legislativos necesarios para, aprovechando los avances tecnológicos y los aumentos de la productividad, reducir la jornada sin pérdida de salario a 32 horas semanales en el marco de la próxima década, intentando que en la mayoría de estos sectores se traduzca en una jornada laboral de 4 días”.

En su caso, la empresa jienense, que ha barajado esta medida a lo largo de 2019, insiste en “observar la realidad” y “darse cuenta de que una nueva jornada de 4 días probablemente incrementaría las ventas en muchas empresas, como seguramente se produzca en nuestro caso”. Así, en el caso de Software Delsol, ya no se trabaja los viernes por la tarde, los empleados cuentan con un seguro médico y, además, disponen de un convenio colectivo propio que ha supuesto una subida del sueldo del 3% para este año, y en verano las zonas comunes se convierten en una especie de club social para trabajadores y sus familias. Por este motivo, la pregunta sobre si es de utilidad condensar en cuatro días el trabajo que se hace en cinco, se podría cambiar por, si es de utilidad que se mantenga el último convenio de la OIT del año 1935 por el que se rige la jornada de 40 horas habitual.