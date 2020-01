Las pequeñas estaciones vuelven a vender billetes en las taquillas desde hoy

Las estaciones de tren de los municipios más pequeños, los de la España vaciada, vuelven a contar con taquillas para la venta presencial de billetes. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha confirmado hoy que Adif seguirá prestando este servicio en las algo más de 140 estaciones en las que se dejó de prestar el 1 de enero. En tal fecha, la gestión de estas taquillas fue asumida por Renfe, cuyo plan siguen pasando por suprimir la venta física de billetes en aquellas estaciones que tengan menos de 100 viajeros diarios. Pero ante el revuelo ocasionado por la medida, el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, exigió a Pedro Sánchez la reapertura del servicio como una de las condiciones para prestarle su apoyo para ser investido presidente. Según el pacto, se adoptaría una moratoria de seis meses para estudiar la situación.

Atendiendo al compromiso rubricado con Teruel Existe, Transportes ha confirmado la reapertura del servicio, aunque sólo de forma temporal. Adif, que transfirió la gestión de las taquillas a Renfe porque así lo establece la ley, lo seguirá prestando hasta el 31 de marzo. La operadora ferroviaria aprovechará estos tres meses para reorganizar el servicio, pues sus planes no han cambiado. En las estaciones con menos de 100 pasajeros, instalará máquinas de autoventa. Para las grandes, ha convocado un concurso para contratar al personal con el que atender la venta presencial de billetes. La compañía, no obstante, ha insistido en los últimos días en que la compra de billetes está garantizada en tanto que se pueden adquirir a través de su web, de su app, a los interventores de los trenes y en las oficinas de Correos. No obstante, en la búsqueda y definición de la situación definitiva para estas estaciones se tendrá en cuenta a los ayuntamientos y Diputaciones que estén interesados en que se mantenga este servicio “con los que se pueden alcanzar acuerdos de colaboración”, según apuntaron de su lado en fuentes del Ministerio de Transportes a Ep.