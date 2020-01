El enchufado por Planas en Roma aparece ya en la web de la embajada

El silencio se ha instalado en el Ministerio de Agricultura. No sabe y no contesta sobre el polémico nombramiento de Juan Prieto como representante de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ante el Gobierno italiano y en la FAO. El que fuera jefe de Gabinete de Luis Planas fue cesado de su cargo el pasado 21 de diciembre. Funcionario de carrera, todo apuntaba a que volvería al puesto que ganó por oposición como miembro del Cuerpo Nacional Veterinario. Pero ministro y funcionario tenían otros planes.

Prieto comunicó a sus allegados que había tomado posesión de su nuevo cargo en la embajada de Roma dos días antes antes de su publicación oficial en el BOE, situación absolutamente irregular aunque el puesto sea de libre asignación. Máxime cuando todavía continúa abierta la convocatoria para acceder al puesto en Italia –deben respetarse los 15 días hábiles posteriores a la publicación, es decir, seguirá abierta hasta el 23 de enero–.

Según ha podido confirmar LA RAZÓN, Prieto aparece ya en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores en la que se detalla la correlación de cargos adscritos a la embajada española en Roma. En ella, ostenta ya el cargo de consejero de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ante el Gobierno italiano. Como representante permanente de España ante la FAO y el PMA figura el actual embajador, Alfonso Dastis, pero es solo una mera formalidad, ya que el verdadero representante será Prieto.

Todo apunta a que su presunta «toma de posesión» se ha limitado –aunque sea por una cuestión estética– a un puesto en comisión de servicio, para que la plaza no quede vacante y pueda ser ocupada por él cuando termine el plazo legal de la convocatoria. También ha podido realizarse una «adscripción provisional al puesto», lo que le permitiría ocuparla igualmente hasta que se produzca la adjudicación definitiva. Pero en la embajada de España en Italia confirmaron a este periódico que no tenían referencias sobre la presencia del ex asesor de Planas en sus dependencias, ni tampoco había sido incluido en ningún acto programado en la agenda oficial. Por tanto, su nombramiento se ha limitado a su aparición en la web.

La provisión del puesto –uno de los más «golosos» del Ministerio de Exteriores– se conoció en una resolución fechada el 27 de diciembre y firmada por la subsecretaria del Ministerio, la abogada del Estado María Dolores Ocaña, que la convocaba por el sistema de libre designación con la denominación «consejero/consejera ante la república italiana» y también ante la FAO. Además, en el texto se abría el plazo de 15 días para que los funcionarios interesados presentasen sus candidaturas, algo que tampoco se ha cumplido.