Rebelión contra los planes del Gobierno para las pensiones y la jubilación anticipada

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha cargado con dureza contra las propuestas del Gobierno para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones, expresadas ayer por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Álvarez ha demandado al Gobierno que se focalice en la creación de empleo en vez de plantear medidas para endurecer las condiciones de prejubilación. “La mayoría de la gente que se jubila antes de la edad de jubilación no lo hace por voluntad propia, sino porque se ha quedado sin empleo y no tiene posibilidades de continuar trabajando”, ha recordado el líder sindical. “Hay que crear empleo para las personas de más de 55 años que se han quedado en paro, para no forzarles a que se jubilen anticipadamente a los 61 años”, ha añadido. Según ha señalado UGT en un comunicado, Álvarez ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas sobre la comparecencia ayer en el Congreso del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la Comisión del Pacto de Toledo. “Con el nivel de desempleo que hay es un insulto a la inteligencia plantear incentivos para alargar la edad de jubilación”, ha resaltado, tras afirmar que España no es un país para alargar la edad de jubilación, sino que existe un problema “muy grande” en relación con el empleo juvenil y la falta de oportunidades de los jóvenes para encontrar un empleo. En esta línea, ha destacado que va a proponer a Escrivá, cuando se constituya la mesa de diálogo social, fomentar el contrato de relevo en todos los sectores, para que los jóvenes puedan incorporarse al mundo del trabajo. Respecto a las pensiones, ha señalado que “la misión del ministro son las pensiones públicas”, ya que, desde su punto de vista, el sistema privado es complementario y primarlo o no, “tiene que ver con las políticas fiscales y a ver qué plantea”. No obstante, ve “muy bien” que las bonificaciones fiscales a estos planes no se mantengan, puesto que “quien se aprovecha de la fiscalidad en los planes de pensiones no son los trabajadores con un nivel medio de poder adquisitivo, sino personas que tienen un altísimo nivel adquisitivo”.

Las gestoras de planes de pensiones critican el castigo a los planes individuales

Las gestoras privadas de planes de pensiones criticaron también la propuesta de ir trasvasando gradualmente las desgravaciones de los planes individuales a los de empresa. Así, el consejero delegado de Mapfre Iberia, José Manuel Inchausti, ha aplaudido el anuncio del Gobierno de incentivar los planes de pensiones de empresa, pero no comprende que se haga a costa de eliminar la fiscalidad favorable a los planes de pensiones individuales, pues considera que ambos son pilares complementarios necesarios para fomentar el ahorro privado en España. Así lo ha señalado durante la presentación de la estrategia de la compañía para este año, tras ser preguntado por el anuncio del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en su comparecencia ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo el Congreso. Inchausti ha reconocido que desde que se lanzaron los planes de pensiones de empleo, su desarrollo ha sido inferior a las expectativas, por lo que cualquier medida destinada a fomentarlos es “bienvenida” y “una muy buena noticia”. “Lo que no entendemos muy bien es por qué tiene que hacerse a costa de planes privados. No entendemos qué tiene que ver fomentar una cosa con quitarle fuerza a la otra, porque entendemos que son dos pilares completamente complementarios, ya que cuanto mayor ahorro privado en España, mejor”, ha manifestado. En este sentido, Inchausti cree que lo correcto sería fomentar los planes de pensiones de empleo y, a su vez, los planes de pensiones individuales, ya que ambos son “una solución a problemas que se van a plantear y que todos los medios van a ser pocos para paliarlos”, refiriéndose a las pensiones públicas. “El sistema público de pensiones siempre va a existir, pero la cuantía de las pensiones no va a ser la que es hoy. Es un ‘gap’ que se va a generar y ahí no terminamos de entender por qué uno de los elementos que tenemos para cubrir ese ‘gap’ tenemos ahora que demonizarlo, porque solo ha traído beneficios y la pena es que no esté más desarrollado”, ha apostillado el consejero delegado de Mapfre Iberia.

Por su parte, KPMG cree que la previsión social colectiva debería haberse impulsado en España hace muchos años y que las pymes, que conforman más del 80% del tejido empresarial español, no deberían quedar fuera de estos incentivos, a la vez que ha cuestionado que se eliminen incentivos fiscales en el ahorro individual, lo que puede debilitar el sistema de previsión social. En cuanto al anuncio del ministro de desviar desgravaciones fiscales de los planes individuales a los de empresa, Álvaro Granado, responsable de Pensiones de KPMG Abogados, ha advertido de que"eliminar incentivos fiscales en el ahorro individual puede no ser la mejor noticia para muchos ciudadanos que están fuera del ámbito de la previsión social colectiva (trabajadores autónomos, trabajadores de empresas con escaso número de empleados, etc.). “Si eliminamos una de las tres patas (Seguridad Social, ahorro colectivo y ahorro individual) que sostendrán las pensiones futuras, podríamos no tener un sistema de previsión completo y suficiente, en tanto en cuanto los tres pilares son y serán necesarios para garantizar nuestra pensión”, ha alertado.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama. “Estamos de acuerdo en que hay que fomentar el sistema de empleo progresivamente. Esto no va en contra de los planes del sistema individual, sino que está alineado", ha sostenido. “En la medida en que el sistema de empleo aumente su propia cobertura, entonces no habrá que eliminar una deducción al sistema individual, sino que, simplemente, de forma voluntaria, los individuos no los harán, porque ya tendrán la cobertura empleo”, ha añadido.