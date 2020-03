Así puede comprar a plazos en Amazon

Al igual que la oferta de sus productos, el gigante del comercio online Amazon ofrece a sus clientes una amplia variedad de métodos de pago. Además de los más conocidos como pago con tarjeta de crédito o débito, desde hace unos meses la plataforma también permite la opción de financiar a plazos algunas de sus compras. Esta alternativa es gestionada en colaboración con Cofidis y solo requiere que el coste del pedido supere los 75 euros. Como explica el comparador Helpmycash, este servicio permite poder financiar las compras en diferentes plazos sin tener que contratar un crédito por un medio externo a Amazon. Con esta nueva opción sobre la mesa, los usuarios de Amazon podrán financiar un móvil nuevo, una máquina de deporte, regalos de Navidad o hasta los libros del colegio sin salir de su página web. Existen dos fórmulas: Paga en 4 y Credit Line.

Paga en 4

En apenas 3 minutos podrá financiar compras de entre 75 y 1.000 euros. Esta opción divide el pago de cualquier pedido en 4 meses, siendo el primer pago en el momento de la adquisición. Para ello, el comprados solo tiene que seleccionar este método de pago, rellenar una solicitud de financiación online adjuntando una foto de su DNI o NIE. Se trata de un crédito 0% TIN, es decir, sin intereses, aunque tienen una comisión de apertura del 2,5%. La entidad Cofidis con la que Amazon ha puesto en marcha su financiación acepta cualquier tarjeta de crédito/débito excepto American Express, tarjetas extranjeras, virtuales o prepago. En cuanto a los cargos, la primera cuota será cobrada el día después que el último producto de tu pedido es enviado. Posteriormente se realizarán los cargos a día+32, día+63 y día+90 desde el día que se envió este último producto de tu pedido. Por ejemplo, en el caso del importe mínimo -75 euros-, la cuotas serían de 19,22 euros y el importe total adeudado ascendería a 76,88 euros, ya que la comisión de apertura asciende a 1,88 euros -el 2,50% del capital solicitado-. Una vez financiada la comisión de apertura, este tipo de financiación para compras futuras está exenta de comisiones. Desde Helpmycash ofrecen varios ejemplos.

Credit Line

Esta alternativa permite financiar compras de entre 75 a 3.000 euros con un plazo de devolución más amplio, que puede ser de 3, 6, 10, 12, 24 o 30 meses. La cuota mínima mensual es de 15 euros y, en este caso, a diferencia de Paga 4, el cobro se efectúa en la cuenta bancaria del cliente, por lo que, al rellenar la solicitud del método de pago, también tendrá que aportar el extracto bancario, además de las fotos del DNI o NIE. El servicio Credit Line tiene un interés del 9,57% TIN (10% TAE), aunque no tiene comisión de apertura. Helpmycash recuerda que, como el interés variará según el importe de la compra y el plazo en el que desee reembolsarlo, es importante prestar atención tanto a las cuotas mensuales a pagar, así como al total a deber. Así sabrá cuánto le costará en total la compra en Amazon. Todas tus cuotas serán cargadas en su cuenta bancaria el día 2 de cada mes, cargándose la primera cuota el mes posterior a la aceptación de la financiación. En cuanto al tiempo de espera, para importes inferiores a 1000€ el comprador recibirá una respuesta inmediata. Para importes superiores a 1000€, en menos de 48 horas.

¿Y si no se lo conceden?

No todos los perfiles son aptos para acceder a esta financiación. El comparador Helpmycash explica que también cabe la posibilidad de que Cofidis deniegue la operación tras analizar las características del comprador. En el caso de Paga 4, Amazon cobrará el coste total del producto que haya comprado y, de acuerdo con las condiciones de la financiación que especifica el gigante de comercio electrónico, se establece que si la financiación es rechazada la primera cuota cobrada en el momento de la compra se reembolsará a la tarjeta que haya especificado en un plazo de 15 días. Con Credit Line, si su petición no es aprobada podrá finalizar su compra a través de otro método de pago. Además, en caso de el cliente desee devolver los productos adquiridos, se haya aprobado o no el préstamo, Amazon reembolsará el dinero de la financiación, así como las comisiones cobradas.