El taxi anuncia pérdidas de hasta el 40%

Los taxistas madrileños estiman que la incidencia del coronavirus ha generado un “notable descenso” de recaudación y números de servicios prestados durante los últimos 10 días, que estiman ente el 30 y el 40 por ciento con respecto a un periodo normal. Así lo ha indicado a Europa Press el vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Jesús Fernández, para recalcar que el “miedo” se ha extendido a la actividad cotidiana en la región y eso lo está “notando el sector”. “Si la gente deja de realizar actividades fuera de su domicilio, si el turismo desciende en datos importantes... pues llevamos 10 días con descenso notable”, ha agregado para indicar que es “notorio” que las paradas de taxi están con más vehículos e incluso se llega a problemas de tráfico en estación de Atocha, unido al aumento de demora en el aeropuerto de Barajas. A ello se suman las medidas de contención articuladas por el Gobierno central y regional para que la gente limite su actividad, y en consecuencia su movilidad, por el coronavirus, algo que les afecta pero entieden. A su vez, Fernández ha dicho que en caso de que se tuviera que suspender el transporte colectivo, el sector del taxi está dispuesto a colaborar para garantizar la movilidad. En caso de no ser necesario, espera medidas correctoras para evitar que los taxistas estén en la calle y se transmitan imagen de “ciudad fantasma”. La Federación Profesional del Taxi de Madrid espera, tal y como se solicitó en el Comité Nacional del Transporte, que el Gobierno articule una serie de medidas para hacer frente a los pagos que están obligados a asumir los autónomos, como las cuotas hipotecarias y los impuestos, algo que se hace más dificultoso si caen en materia de recaudación. Finalmente, ha recordado que el taxi es un sector de transporte individual, no colectivo, y que no hay constancia de ningún caso de coronavirus salvo uno esporádico en Tenerife. Además, recalca que la higienización de los vehículos es constante.

Por su parte, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) considera necesario garantizar la liquidez de las empresas ante la crisis por el coronavirus, por lo que ha solicitado al Gobierno el aplazamiento de los pagos a la Seguridad Social por un periodo no inferior a tres meses “sin recargos ni intereses al sector hotelero”. Esta iniciativa forma parte del paquete de medidas urgentes que los hoteleros han planteado para paliar los escenarios negativos que se están produciendo por la expansión de la enfermedad. El comité ejecutivo se reunió en la tarde de ayer para valorar las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, sobre la que muestran “su respaldo absoluto”.

No al impuesto aéreo

Asimismo, solicita el aplazamiento de otros impuestos de carácter local, como el IBI, el IAE o las tasas municipales. La patronal apunta también que en un momento de “incertidumbre” como el actual “no procede el planteamiento” de nuevas figuras fiscales, tales como el impuesto para el transporte aéreo, y ve “urgente” que se aplacen por un periodo superior a un año las tasas turísticas de ámbito local o regional. Otra de las medidas que los hoteleros proponen al Gobierno es que habilite una línea extraordinaria de financiación a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) con créditos blandos para superar situaciones de tensiones de liquidez, especialmente para aquellos establecimientos que han invertido en su mejora de cara a la temporada de Semana Santa. Asimismo, como medidas para proteger el empleo en todo el sector, se propone una agilización en la tramitación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), y que se contemplen todas las modalidades contractuales, no solo los fijos discontinuos; facilidad en el descuelgue de incrementos salariales recogidos en los convenios colectivos y que el coste de la tramitación de las bajas laborales motivadas por la afección del coronavirus sea asumido por el Estado, debido a la excepcionalidad de la situación. Además, Cehat ha indicado que “entiende” la decisión de suspender el programa de Turismo Social del Imserso, pero solicita al Gobierno que se detalle la operativa que se debe seguir sobre cómo actuar con los clientes, así como conocer la política de cancelaciones.