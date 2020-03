Loterías suspende los sorteos por el coronavirus

El brote de coronavirus atropella también al sector del juego. Las quinielas, los sorteos de La Primitiva, Euromillones, la Bonoloto y los sorteos de la ONCE sufren el “shock” que ya han experimentado otras muchas entidades por culpa de lo que se ha convertido ya en pandemia. Así, desde este mismo domingo, Loterías y Apuestas del Estado echa el cierre considerando lo establecido en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación grave y excepcional de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

La sociedad pública explica que, desde este momento, suspende “la comercialización y el pago de premios inferiores a 2.000 euros de los juegos de Loterías en los puntos de venta habituales”, así como “la venta online de los mismos”. Es más, los portales de venta online lanzarán el siguiente mensaje a todo aquel que intente acceder a este tipo de compra: “Error. No es posible realizar apuestas en estos momentos. La venta online permanecerá cerrada mientras permanezcan en vigencia las medidas excepcionales del Estado de Alerta en España”. Además, todos los sorteos desde mañana, 16 de marzo, se aplazarán hasta “fecha a determinar” en la que sea posible su celebración, y todos los décimos y resguardos vendidos a través de cualquier canal seguirán siendo válidos para los mismos sorteos en la fecha en que finalmente se celebren. Por ello, los décimos y resguardos obtenidos para los sorteos objeto de aplazamiento deben conservarse hasta la celebración de los mismos.

Frente a ello, la entidad lamenta “las molestias que todas estas decisiones puedan ocasionar, pero dada la gravedad de la problemática de salud pública planteada, debemos alinearnos con los esfuerzos de toda la sociedad por proteger el bien primordial de la salud". Efectivamente, se trata de una alarma que pensaríamos no llegaría. No obstante, la crisis sanitaria no se cobra -por el momento-, los sorteos de Euromillones y el Millón, de los días 17 y 20 de marzo, que se celebrarán con normalidad con la participación de los resguardos vendidos hasta la fecha. Asimismo, las fechas de caducidad de los premios que coincidan con el tiempo de suspensión de los servicios, queda igualmente suspendida durante la vigencia de las medidas recogidas en el Real Decreto publicado ayer mismo. Una vez finalizada la vigencia del mismo se reanudarán los plazos de caducidad que quedaban pendientes a la fecha de suspensión.

En cuanto a los premios que superen la cantidad de los 2.000 euros, Loterías señala que “podrán seguir percibiéndose es las entidades financieras que permanezcan abiertas”. Sin embargo, puesto que el período de caducidad de los premios estará igualmente suspendido, SELAE recomienda no acudir por este particular a las entidades financieras hasta el fin del período de vigencia del decreto. Por su parte, La ONCE comunicó ayer a sus vendedores la decisión de suspender las ventas de sus productos de lotería, y añadió que acometerá cuantas medidas sean precisas para garantizar la máxima seguridad posible de sus agentes vendedores.