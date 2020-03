El SEPE lanza un formulario para que quienes no estén afectados por ERTE pidan el paro

Los situación de los afectados por ERTE y de los autónomos parece que poco a poco se va aclarando. La gran incógnita era cómo iban a acceder al paro los que fueron despedidos y no contaban con el periodo mínimo de cotización, o los que no tenían claves o certificado digital para realizar el proceso. Hoy el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha puesto a disponibilidad de los desempleados que no están afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) un formulario para presolicitar la prestación por desempleo. Así lo pone de manifiesto el SEPE en un mensaje en Twitter en el que explica que una vez que se haya recibido esa presolicitud, un gestor del Servicio Público de Empleo contactará con el usuario “en los próximos días” para formalizar la petición de la prestación por desempleo. Al acceder al enlace, el SEPE especifica que el “formulario no es una solicitud definitiva”, solo un trámite previo.

‼️¡Atención! 📄Disponible en nuestra Sede Electrónica un Formulario de pre-solicitud de #prestación por desempleo para personas NO AFECTADAS POR #ERTE.



Una vez recibido, un gestor del #SEPE se pondrá en contacto contigo para formalizar la solicitud 👉https://t.co/odDEGkYOOn pic.twitter.com/rK0ai3AMxr — SEPE (@empleo_SEPE) March 24, 2020

Los datos requeridos en el formulario son el nombre y apellidos, DNI, domiciliación bancaria, provincia y localidad. Como datos de contacto, un teléfono y un correo electrónico y, finalmente, una declaración de solicitud. Las oficinas del SEPE se encuentran cerradas al público como consecuencia del estado de alarma por el coronavirus Covid-19 y se está atendiendo a través de distintos teléfonos gratuitos, si se trata de empresas o de ciudadanos. No obstante, las líneas telefónicas están “saturadas”, según comunicó ayer el SEPE, dado que se están tramitando, además de lo ordinario, las prestaciones para afectados por los numerosos ERTE que se están produciendo. En el tuit publicado hoy por el SEPE, gran parte de las respuestas de usuarios eran quejas sobre el mal funcionamiento de la plataforma y dudas sobre cuándo podrán acceder a la prestación y cobrarla.

Por otra parte, para quienes tengan derecho a la prórroga del subsidio por desempleo, no tendrán que solicitarlo, el pago se mantendrá transcurridos los seis meses y tampoco se exigirá la declaración anual de renta para los perceptores del subsidio para parados mayores de 52 años.