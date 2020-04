Los transportistas tienen herramientas para localizar hoteles, restaurantes, áreas de descanso y estaciones de servicio, pero hasta el momento no contaban con un listado oficial de los talleres que permanecen abiertos. Pese a considerarse un servicio esencial, algunos talleres han optado por colgar sus herramientas debido a la reducción del volumen de negocio. En este atípico escenario que ha creado el Covid-19, acudir al taller más cercano en caso de emergencia no siempre es posible. Las patronales de talleres y empresarios de automoción, Cetraa y Conepa, niegan que haya desabastecimiento. Lo que sí puede ocurrir es que los transportistas se encuentren con más trabas de lo normal. Algunos talleres industriales permanecen abiertos, otros tienen un número para atender emergencias y otros directamente no prestan servicio. Para evitar que buscar un taller se convierta en un quebradero de cabeza, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está desarrollando, en colaboración con las patronales, un mapa interactivo con los talleres que presten servicios de urgencia.

Asetra, la Asociación de Talleres de Madrid, ya confeccionó un buscador de talleres de reparación y mantenimiento de automóviles abiertos durante el estado de alarma. El listado está disponible desde el pasado 28 de marzo y fue elaborado por el creciente número de llamadas “de personas e instituciones solicitando direcciones de talleres abiertos para sus emergencias en materia de movilidad (desde taxistas a médicos, repartidores, empleados de tiendas de alimentación, farmacias, trabajadores que han de acudir a su puesto, pasando también por personas que han de dar apoyo a familiares mayores)”, señala Asetra. La nueva iniciativa del Gobierno se centra, en este caso, en localizar los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos industriales y autobuses en todo el territorio español.

Mapa interactivo

Los talleres interesados en aparecer en el mapa deben contactar con la asociación de su provincia como primera opción o bien rellenar el formulario habilitado para la ocasión en la web de Cetraa. Las patronales recalcan que la iniciativa está abierta a todos los talleres españoles de vehículo industrial, independientemente de que pertenezcan, o no, a alguna asociación de las patronales nacionales. La información que se solicita en el formulario es el nombre del taller, un email, el teléfono, horario, dirección, municipio, provincia y dirección en Google Maps. El mapa interactivo estará disponible próximamente en la página web del Ministerio de Transportes, en el apartado destinado a los “Profesionales del Transporte”. Pese a las medidas adoptadas por el Gobierno, el confinamiento ha dificultado el acceso de este colectivo a áreas de servicios donde descansar, comer y asearse. Por ello, Transportes también dispone de varios buscadores para localizar la ubicación de puntos de restauración y tiendas con venta de comida preparada, hoteles, áreas de descanso, estaciones de servicio y la información que proporciona el gobierno francés y portugués.