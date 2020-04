La nueva vida de la peseta: de recuerdo a donativo contra el coronavirus

Las pesetas pueden dejar de ser una reliquia del pasado para convertirse en el salvavidas del presente. 2020 es el último año para canjear estos pequeños trozos de la historia de España. El Banco de España dejará de cambiar pesetas por euros el 31 de diciembre de 2020, tras 18 años de la implantación del euro como divisa oficial. Se calcula que el importe de los billetes y monedas en pesetas que quedaban por retirar a 30 de noviembre de 2019 era de 1.610 millones de euros. A riesgo de que esta cuantiosa cifra acabe en el fondo de un cajón, la iniciativa “La Última Peseta” quiere animar a los españoles a donarlas para luchar contra el coronavirus.

Los efectos económicos derivados de la crisis sanitaria ponen aún más difícil colaborar contra el Covid-19 a través de donaciones monetarias. “El problema es que la mayoría de los ciudadanos no estamos pasando nuestro mejor momento y necesitamos que nos ayuden más que poder ayudar. Por eso es complicado donar euros, pero ¿Y si donamos esas pesetas que tenemos guardadas de recuerdo y no significan nada para nosotros?”, explica la plataforma creadora de la iniciativa en un comunicado. La solución para colaborar sin notarlo en nuestro bolsillo podría residir en estos pequeños trozos de metal. Los 1.610 millones de euros que aún no han sido canjeados tan solo representan un 3% del saldo total en circulación a 31 de diciembre de 2001 (48.750 millones de euros), aunque siguen suponiendo una enorme cantidad. Tal y como explicaba el Banco de España, la evolución del cambio es ya muy lenta y en 2019 apenas se canjearon pesetas por valor de 16 millones de euros. Ante el riesgo de que ese dinero se quede en una especie de limbo, “La Última Peseta” ofrece varias alternativas para donarlo.

Cómo donar

Todas las pesetas recaudadas irán destinadas a la iniciativa #YoMeCorono y a la Fundación Lucha Contra el Sida (dedicada a la obtención de la vacuna contra el Covid-19), a la Fundación Española de Enfermedades Raras y a distintas asociaciones de afectados por el Coronavirus. Para donarlas tan solo es necesario acudir a su página web y elegir uno de los métodos de donación. La alternativa más efectiva es rellenar un formulario online aportando el nombre, dirección, contacto y cantidad que se desea donar. A continuación, el donante recibirá un sobre y las instrucciones para realizar el envío en cualquier oficina de Correos sin ningún coste. También puede solicitar la recogida en su domicilio a través de una agencia de transportes y paquetería de forma totalmente gratuita. Finalmente, los responsables de esta iniciativa están negociando la posibilidad de depositar las pesetas en varios puntos físicos de diferentes ciudades. Esta opción aún se está negociando debido a las restricciones de movilidad.