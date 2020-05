La patronal cárnica pide apoyo al MAPA para sacar adelante medidas a favor del sector

El presidente de FECIC, Joan Costa, y su secretario general, Josep Collado, se han reunido, de forma telemática, con el director general de Sanidad de la Producción Agraria, Valentín Almansa; con el director general de Industria Alimentaria del MAPA, José Miguel Herrero; y con el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, para trasladarles las diferentes propuestas de medidas que quiere llevar a cabo la patronal cárnica en apoyo del sector que, como otros muchos, se ha visto afectado por el impacto de la Covid-19 y que requieren la colaboración de la Administración.

Una de las propuestas hechas por FECIC ha sido desarrollar e impulsar un Plan de Innovación y financiación en I+D específico para la industria agroalimentaria, y cárnica en particular, que ayude a las empresas a ganar eficiencia energética, a realizar mejoras medioambientales o a adaptar sus productos a las demandas de los nuevos y futuros consumidores, tanto en lo que se refiere a formatos, como composiciones, valores nutricionales, etc. La patronal le ha pedido a Miranda que su ministerio sea el encargado de llevar a cabo este plan, en coordinación con otros estamentos (ministerios, CDTI, ICO, etc.), que facilitara ayudas directas a los proyectos, créditos ICO específicos, bonificados, con carencia y parcialmente reembolsables, y que se permitiera obtener un mejor trato de la fiscalidad a la innovación en el Impuesto de Sociedades.

Otra de las actuaciones comentadas ha sido el proyecto de lucha contra el paro, mediante un plan de contratación de la industria cárnica a través de la Formación Profesional Dual, en concreto de los Certificados de Profesionalidad, que permitiría reorientar profesionalmente a las personas desocupadas provenientes de sectores afectados por la crisis. El encuentro también ha servido para tratar la necesidad de comenzar un proceso de reflexión en la internacionalización y la promoción exterior, en que se tendrían que desarrollar estrategias específicas para impulsar los productos más perjudicados por la situación actual, como son los elaborados cárnicos, y la confección de una estrategia de internacionalización a medio plazo para la carne de vacuno, a la vez que se plantea abordar a medio plazo un análisis para las carnes de porcino.

Paralelamente y, de manera inmediata, se tiene que abordar de la mano de las entidades de promoción (Ministerio de Comercio, ICEX, Cámara España, etc.) unas nuevas herramientas eficientes y competitivas, que ayuden a las empresas a posicionar sus productos en los mercados internacionales en este escenario post Covid-19.

Por último, FECIC ha pedido al representante del MAPA su apoyo para impulsar una iniciativa que facilite la liquidez a las empresas cárnicas mediante una propuesta de gestión de la fiscalidad. Dado que estas empresas están altamente internacionalizadas, las liquidaciones del IVA con la Agencia Tributaria son generalmente favorables a la empresa. Con la finalidad de evitar retrasos en las devoluciones, la patronal cárnica ha propuesto la creación de la cuenta corriente tributaria en que la empresa, en estos casos de demora, tenga la posibilidad de compensar saldos fiscales, sin tener que ingresar tributos adicionales como el IVA, el IRPF o el Impuesto de Sociedades.