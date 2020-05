El Gobierno prohíbe las rebajas del comercio en las zonas en fase 1 de la desescalada

Las rebajas, prohibidas por ley. El Gobierno ha decretado que los comercios de las zonas que han accedido a la fase 1 de la desescalada del confinamiento por el coronavirus no podrán, de momento, realizar ofertas para deshacerse del abultado stock que acumulan en sus almacenes. En un artículo que había pasado desapercibido casi al final de la orden publicada el sábado para establecer las condiciones de la fase 1, se establece que “los establecimientos no podrán anunciar ni llevar a cabo acciones comerciales que puedan dar lugar a aglomeraciones de público, tanto dentro del establecimiento comercial como en sus inmediaciones”. La restricción, no obstante, “no afectará a las ventas en rebaja ni tampoco ventas en oferta o promoción que se realicen a través de la página web”.

El hecho de que el Ejecutivo haya utilizado una fórmula un tanto ambigua como “acción comercial” suscita, no obstante, dudas entre algunas sectores comerciales, que no tienen muy claro si se refiere a las rebajas o a otros aspectos. En todo caso, añaden, se trata de “una más” de las confusiones a que está dando la gestión del Gobierno ante este “lío descomunal”.

Oficialmente, las rebajas están liberalizadas en toda España desde el año 2012. Sin embargo, el comercio suele agruparlas en Navidad y verano, aunque en los últimos años también se han extendido periodos a mitad de sesión.

Para el comercio, las rebajas de este año se antojan fundamentales para dar salida a sus “stocks” una vez que han tenido que parar su actividad durante varias semanas por efecto del coronavirus. De hecho, se prevén campañas muy agresivas de precios para, en el caso del sector textil, “limpiar” los almacenes de artículos de temporadas ya pasadas.